Créateur de Vidéos pour Entonnoir Marketing : Augmentez les Conversions
Transformez des scripts en vidéos marketing professionnelles instantanément en utilisant le texte-à-vidéo pour optimiser votre parcours client et augmenter les taux de conversion.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle de 1,5 minute destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, démontrant le processus fluide de transformation de contenu écrit en histoires visuelles captivantes. Adoptez un style visuel engageant et informatif avec des superpositions de texte claires à l'écran et une voix off amicale et articulée. Cette vidéo doit mettre en avant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo prête à être partagée sur diverses plateformes de médias sociaux, améliorant l'engagement du public et le transfert de connaissances.
Réalisez une vidéo de démonstration d'entreprise soignée de 2 minutes pour les agences de marketing digital et les départements de formation d'entreprise, en mettant l'accent sur le maintien d'une forte personnalisation de la marque à travers tous les actifs vidéo. Le style visuel et audio doit être sophistiqué, professionnel et inspirant la confiance, incorporant des couleurs de marque cohérentes et un ton sérieux mais motivant. Cette vidéo doit illustrer comment les divers modèles et scènes de HeyGen peuvent être personnalisés pour refléter des identités de marque uniques, garantissant que chaque vidéo promotionnelle et module de formation s'aligne parfaitement avec les directives de l'entreprise et améliore les taux de conversion.
Produisez une vidéo promotionnelle énergique d'une minute destinée aux chefs de produit et aux entreprises de commerce électronique, mettant en avant la rapidité et la qualité de création de mises en avant de produits ou d'annonces de fonctionnalités. L'esthétique visuelle doit être moderne, dynamique et orientée vers l'action, avec des prises de vue de produits nettes et une voix off professionnelle et entraînante. Cette vidéo doit démontrer comment la génération de voix off de HeyGen simplifie l'ajout de narrations de haute qualité aux vidéos, transformant des séquences brutes ou des images statiques en contenu vidéo de marketing d'entonnoir captivant qui capte l'attention immédiate.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles et des publicités convaincantes en utilisant l'AI, augmentant les taux de conversion tout au long de votre entonnoir marketing.
Développez du Contenu Engagé pour les Médias Sociaux.
Générez sans effort du contenu vidéo marketing captivant pour diverses plateformes de médias sociaux afin d'attirer et d'engager votre public cible.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos marketing ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en contenu marketing engageant. Cet éditeur vidéo AI simplifie la production de vidéos professionnelles sans avoir besoin d'équipements complexes ou de compétences de montage étendues.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo pour un entonnoir marketing ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos pour chaque étape de votre entonnoir marketing avec un éditeur intuitif de glisser-déposer et une large gamme de modèles. Ce logiciel de création vidéo permet aux entreprises de produire efficacement des vidéos explicatives ou promotionnelles de haute qualité.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo marketing ?
HeyGen propose des options de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices directement dans vos actifs de marketing vidéo. Cela garantit la cohérence à travers toutes vos campagnes vidéo promotionnelles, renforçant la reconnaissance de la marque.
Comment les vidéos HeyGen peuvent-elles être optimisées pour différentes plateformes de médias sociaux ?
HeyGen vous permet de redimensionner facilement les vidéos à divers ratios d'aspect, garantissant un affichage optimal sur différentes plateformes de médias sociaux. Vous pouvez également exporter vos vidéos finales dans plusieurs formats, prêtes à être utilisées immédiatement sur des chaînes comme Instagram, TikTok ou YouTube.