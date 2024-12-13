Créez une vidéo explicative concise d'une minute à destination des propriétaires de petites entreprises et des responsables marketing, illustrant comment un éditeur vidéo AI comme HeyGen simplifie la création de contenu engageant pour chaque étape de leur entonnoir marketing. Le style visuel doit être épuré, professionnel et moderne, utilisant des graphiques dynamiques et une bande sonore positive et entraînante. La vidéo doit mettre en avant la puissance des avatars AI pour délivrer un message clair et cohérent sans avoir besoin de tournage traditionnel, rendant le marketing vidéo avancé accessible.

Générer une Vidéo