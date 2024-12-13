Créateur de Vidéos Explicatives Marketing pour un Contenu Engagé

Créez facilement des vidéos explicatives animées engageantes avec la puissante fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour vos campagnes marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital, démontrant une astuce rapide pour l'engagement sur les réseaux sociaux. La vidéo doit comporter des graphiques animés aux couleurs vives et dynamiques avec une voix off énergique et entraînante, enrichie par des sous-titres automatiques pour maximiser la portée sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux consommateurs en général, expliquant un nouveau service en ligne de manière amicale et accessible. Le style visuel doit inclure un avatar AI engageant présentant l'information, complété par des visuels de bibliothèque multimédia/stock pertinents pour illustrer les principaux avantages.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative marketing de 50 secondes pour les équipes marketing et les agences créatives, mettant l'accent sur les points de vente uniques d'un service de marque. La vidéo doit adopter un design moderne et minimaliste avec des éléments de marque personnalisés et une voix off sophistiquée, assurant un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio fluides pour divers canaux de distribution.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Marketing

Transformez vos idées en vidéos explicatives marketing engageantes facilement avec une plateforme vidéo AI. Créez un contenu convaincant en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Explicative
Commencez par créer ou coller votre script. Notre plateforme utilise le processus de création de texte à vidéo pour construire la base de votre vidéo explicative à partir du script.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels avec des Avatars AI
Choisissez parmi diverses scènes et améliorez votre vidéo avec des avatars AI puissants pour représenter votre marque ou message de manière dynamique, rendant votre contenu unique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et du Branding
Ajoutez des voix off AI professionnelles en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off pour narrer votre script. Personnalisez davantage votre vidéo avec des contrôles de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo explicative finale, optimisée pour diverses plateformes comme les vidéos sur les réseaux sociaux, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour un impact maximal.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Développez des vidéos explicatives convaincantes mettant en avant le succès des clients, renforçant la confiance et démontrant efficacement la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives marketing ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives marketing engageantes grâce à son interface conviviale. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles de vidéos explicatives et les personnaliser avec votre contenu, rendant le processus de création de texte à vidéo efficace et créatif.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos explicatives avec des avatars AI uniques et des voix off ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser largement les modèles de vidéos explicatives. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et générer des voix off AI naturelles, garantissant que vos vidéos explicatives animées s'alignent parfaitement avec votre marque et votre message.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos explicatives animées ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes, y compris un éditeur par glisser-déposer, des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs, et une riche bibliothèque multimédia. Ces outils vous aident à produire des vidéos explicatives animées professionnelles pour des démonstrations de produits, des vidéos sur les réseaux sociaux, et plus encore.

HeyGen est-il adapté à la création de divers types de vidéos explicatives au-delà du marketing ?

Absolument. Au-delà des vidéos explicatives marketing, HeyGen est une plateforme vidéo AI polyvalente parfaite pour créer des vidéos de communication interne, des démonstrations de produits, et divers styles de vidéos. Son interface conviviale la rend idéale pour toute stratégie marketing nécessitant un contenu vidéo convaincant.

