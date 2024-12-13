Générateur de Vidéos Explicatives Marketing : Créez des Vidéos Engagantes

Transformez rapidement vos idées en vidéos explicatives professionnelles avec voix off IA et boostez votre engagement marketing.

415/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les entrepreneurs occupés et les startups, mettant en avant la création rapide de contenu percutant. Utilisez une esthétique visuelle propre et professionnelle avec une musique de fond énergique. Mettez en avant la commodité de commencer à partir de Modèles & scènes personnalisables et de générer instantanément une vidéo à partir d'un simple texte-à-vidéo depuis un script, rendant le logiciel de vidéo explicative accessible à tous.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative animée de 60 secondes conçue pour les entreprises de commerce électronique et les chefs de produit cherchant à clarifier les descriptions de produits. Le style visuel et audio doit être engageant et détaillé, utilisant des animations vibrantes avec une voix off professionnelle et des sous-titres précis à l'écran pour mettre en avant les caractéristiques clés, complétés par un contenu riche de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment optimiser le contenu pour diverses plateformes. La présentation doit être innovante et tournée vers la technologie, utilisant des avatars IA réalistes pour présenter les points clés et démontrant la fonctionnalité de redimensionnement & exportation des formats d'image pour divers canaux de médias sociaux. Cette plateforme vidéo IA permet aux créateurs d'adapter facilement leurs messages.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives Marketing

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour présenter votre produit ou service, booster vos efforts marketing et capter l'attention de votre audience avec notre plateforme vidéo IA intuitive.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos professionnels ou collez votre script pour générer automatiquement des scènes. C'est ici que commence votre vidéo explicative marketing.
2
Step 2
Personnalisez Visuels & Narration
Donnez vie à votre histoire en sélectionnant des avatars IA réalistes. Générez des voix off dynamiques à partir de votre texte, assurant que votre message résonne avec une voix off IA.
3
Step 3
Ajoutez Branding & Finitions
Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets. Affinez davantage votre vidéo avec des polices personnalisées et des textes et sous-titres pour plus de clarté.
4
Step 4
Exportez & Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez votre vidéo explicative marketing de haute qualité dans divers formats d'image. Partagez-la facilement sur les plateformes pour augmenter l'engagement et élargir votre portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant le Succès Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos explicatives convaincantes pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur du produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen favorise-t-il la production créative de vidéos explicatives ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos explicatives marketing qui transforme les idées en contenu visuellement époustouflant. Notre plateforme vidéo IA offre une gamme de modèles de vidéos et d'avatars IA réalistes, vous aidant à créer des vidéos explicatives animées et engageantes sans effort pour augmenter l'engagement.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes vidéos explicatives ?

HeyGen propose des contrôles créatifs étendus pour personnaliser vos vidéos explicatives. Vous pouvez appliquer des polices personnalisées, utiliser des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et intégrer des personnages animés et de marque pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.

Puis-je utiliser des voix et avatars générés par IA dans mes vidéos explicatives HeyGen ?

Absolument, HeyGen excelle dans la génération de voix off avec une variété de voix naturelles. Vous pouvez également incorporer des avatars IA réalistes pour transmettre votre message, ajoutant une touche dynamique et professionnelle à vos descriptions de produits et contenus marketing.

HeyGen est-il un outil en ligne efficace pour créer des vidéos explicatives de haute qualité ?

Oui, HeyGen est conçu comme un outil en ligne intuitif et un logiciel de vidéo explicative. Son interface glisser-déposer, associée aux capacités de texte-à-vidéo depuis un script et aux sous-titres automatiques, simplifie le processus de création de vidéos explicatives professionnelles rapidement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo