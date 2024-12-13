Créateur de Vidéos d'Évaluation Marketing : Boostez Vos Campagnes

Créez facilement des démonstrations vidéo professionnelles et de haute qualité pour vos évaluations marketing en utilisant nos modèles et scènes.

478/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer rapidement leur visibilité en ligne. Le style visuel et audio doit être énergique, lumineux et très engageant avec une musique entraînante, mettant en vedette un avatar AI amical pour créer des vidéos qui captivent les spectateurs sans montage complexe, démontrant la facilité de communication des messages clés.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo marketing de 60 secondes pour les équipes de communication interne afin de célébrer les mises à jour et jalons importants de l'entreprise. Cette demande nécessite une esthétique de marque moderne, informative et cohérente, livrée avec une narration claire et articulée générée à l'aide de la "Voiceover generation" de HeyGen, en utilisant divers "Templates & scenes" pour garantir un message professionnel et percutant.
Exemple de Prompt 3
Développez une démonstration vidéo complète de 90 secondes pour les formateurs de produits présentant les nouvelles fonctionnalités logicielles à leur base d'utilisateurs. L'approche visuelle doit être à la fois pédagogique et dynamique, incorporant des graphiques animés et des enregistrements d'écran, avec des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité et une meilleure compréhension, soutenus par une riche "Media library/stock support" pour des visuels supplémentaires, transformant de courts clips en explications détaillées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Évaluation Marketing

Transformez facilement vos données et insights marketing en vidéos convaincantes et professionnelles qui communiquent clairement la performance et la stratégie à tout public.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes pour lancer votre projet de vidéo d'évaluation marketing, garantissant un point de départ professionnel et engageant.
2
Step 2
Ajoutez Vos Données et Votre Narration
Incorporez vos données marketing spécifiques, vos insights et votre message. Téléchargez des photos, des vidéos ou utilisez le texte en vidéo à partir d'un script pour expliquer efficacement votre évaluation.
3
Step 3
Générez des Visuels et Audios Impactants
Élevez votre vidéo avec des avatars AI, une génération de voix off automatisée et des sous-titres/captions précis pour livrer votre évaluation avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Insights
Finalisez votre vidéo de haute qualité et exportez-la dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes, des présentations internes aux réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Développez des vidéos AI convaincantes pour mettre en avant les histoires de réussite client, renforçant ainsi votre crédibilité marketing.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing professionnelles ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos professionnelles pour un marketing vidéo efficace et une évaluation marketing complète. Exploitez les avatars AI et la génération de texte en vidéo pour créer rapidement du contenu soigné.

HeyGen est-il un créateur de vidéos facile pour du contenu de haute qualité ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos facile, permettant à quiconque de créer du contenu vidéo de haute qualité sans expérience préalable. Utilisez des modèles préconstruits et une riche bibliothèque de médias pour simplifier votre processus de création vidéo.

Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une gamme diversifiée de vidéos, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, des mises à jour informatives de l'entreprise et des modules de formation efficaces pour former votre équipe. Il est également idéal pour réaliser des démonstrations vidéo convaincantes.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise, ses couleurs et autres éléments de marque dans toutes vos vidéos professionnelles. Cela garantit une cohérence du message de marque dans tous vos efforts de marketing vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo