Créateur de Vidéos d'Évaluation Marketing : Boostez Vos Campagnes
Créez facilement des démonstrations vidéo professionnelles et de haute qualité pour vos évaluations marketing en utilisant nos modèles et scènes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer rapidement leur visibilité en ligne. Le style visuel et audio doit être énergique, lumineux et très engageant avec une musique entraînante, mettant en vedette un avatar AI amical pour créer des vidéos qui captivent les spectateurs sans montage complexe, démontrant la facilité de communication des messages clés.
Concevez une vidéo marketing de 60 secondes pour les équipes de communication interne afin de célébrer les mises à jour et jalons importants de l'entreprise. Cette demande nécessite une esthétique de marque moderne, informative et cohérente, livrée avec une narration claire et articulée générée à l'aide de la "Voiceover generation" de HeyGen, en utilisant divers "Templates & scenes" pour garantir un message professionnel et percutant.
Développez une démonstration vidéo complète de 90 secondes pour les formateurs de produits présentant les nouvelles fonctionnalités logicielles à leur base d'utilisateurs. L'approche visuelle doit être à la fois pédagogique et dynamique, incorporant des graphiques animés et des enregistrements d'écran, avec des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité et une meilleure compréhension, soutenus par une riche "Media library/stock support" pour des visuels supplémentaires, transformant de courts clips en explications détaillées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo performantes pour améliorer l'évaluation marketing et les résultats de campagne.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'amplifier votre portée et impact marketing.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing professionnelles ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos professionnelles pour un marketing vidéo efficace et une évaluation marketing complète. Exploitez les avatars AI et la génération de texte en vidéo pour créer rapidement du contenu soigné.
HeyGen est-il un créateur de vidéos facile pour du contenu de haute qualité ?
Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos facile, permettant à quiconque de créer du contenu vidéo de haute qualité sans expérience préalable. Utilisez des modèles préconstruits et une riche bibliothèque de médias pour simplifier votre processus de création vidéo.
Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer une gamme diversifiée de vidéos, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, des mises à jour informatives de l'entreprise et des modules de formation efficaces pour former votre équipe. Il est également idéal pour réaliser des démonstrations vidéo convaincantes.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise, ses couleurs et autres éléments de marque dans toutes vos vidéos professionnelles. Cela garantit une cohérence du message de marque dans tous vos efforts de marketing vidéo.