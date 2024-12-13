Créateur de Vidéos Marketing : Boostez Votre Stratégie

Créez rapidement des vidéos marketing engageantes avec notre créateur de vidéos AI, en utilisant des modèles et des scènes professionnels.

Créez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à promouvoir rapidement leur nouveau produit ou service. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec des graphismes modernes, complété par une voix off AI énergique et amicale. Mettez en avant la facilité de produire des vidéos marketing professionnelles avec un créateur de vidéos marketing AI, en montrant spécifiquement l'efficacité de la génération de voix off de HeyGen pour ajouter de la finition sans effort supplémentaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative concise de 60 secondes ciblant les clients potentiels qui ont besoin de comprendre clairement une fonctionnalité logicielle complexe. Le style visuel et audio doit être propre, informatif et professionnel, avec un avatar AI accessible présentant les informations clés. Cette vidéo doit démontrer la puissance des vidéos explicatives pour simplifier les concepts, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation humaine sans avoir besoin d'un présentateur réel.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing vibrante de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux, destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux créateurs de contenu cherchant à augmenter l'engagement. Le style visuel doit être dynamique et rapide avec des transitions tendance et des couleurs vives, accompagné d'une musique de fond entraînante. Cette vidéo doit illustrer à quel point il est facile de créer des vidéos marketing percutantes, en mettant l'accent sur le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour s'adapter parfaitement à toute plateforme de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration interne professionnelle de 60 secondes pour les nouveaux employés, axée sur la culture d'entreprise et les valeurs clés. Le style visuel doit être cohérent avec l'image de marque de l'entreprise, utilisant des superpositions de texte claires et des séquences vidéo pertinentes, accompagnées d'un ton narratif clair et rassurant. Cette vidéo vise à utiliser un outil de création vidéo pour les communications internes, démontrant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement le contenu écrit en une vidéo engageante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing

Créez des vidéos marketing convaincantes sans effort, en utilisant l'AI pour simplifier votre processus de production et atteindre efficacement votre public cible.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos préconçus adaptés à divers besoins marketing, fournissant une base rapide pour votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Améliorez votre message en incorporant des avatars AI réalistes pour présenter votre contenu, apportant une touche humaine à vos vidéos marketing sans besoin de tournage.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez la cohérence de la marque en personnalisant facilement votre vidéo avec le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres contrôles de marque pour maintenir un aspect professionnel et unifié.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en choisissant le ratio d'aspect optimal pour diverses plateformes de médias sociaux et exportez-la en haute qualité, prête pour vos campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Développez des vidéos de témoignages clients convaincantes avec l'AI, renforçant la confiance et démontrant la valeur de vos produits ou services.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour le marketing ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI de premier plan qui transforme le texte en vidéos marketing engageantes, rationalisant la production de contenu pour les entreprises. Il utilise une AI avancée pour générer des avatars AI réalistes et des voix off AI, en faisant un créateur de vidéos marketing indispensable pour des campagnes diversifiées.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos avec des éléments de marque spécifiques ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes de personnalisation de marque, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement des logos, des couleurs de marque et des éléments visuels uniques dans leurs vidéos marketing. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen accessible pour la création de vidéos à tous les niveaux de compétence ?

HeyGen propose un éditeur glisser-déposer convivial et une large gamme de modèles de vidéos professionnels, rendant la création de vidéos marketing de haute qualité accessible à tous. Vous pouvez rapidement produire un contenu convaincant sans avoir besoin de compétences approfondies en montage vidéo.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour un contenu vidéo réaliste et professionnel ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI de pointe et des voix off AI pour créer des vidéos marketing très réalistes et dynamiques avec un minimum d'effort. Cette capacité de créateur de vidéos AI garantit un contenu de qualité professionnelle qui captive les audiences et améliore vos stratégies de marketing vidéo.

