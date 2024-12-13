Créez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à promouvoir rapidement leur nouveau produit ou service. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec des graphismes modernes, complété par une voix off AI énergique et amicale. Mettez en avant la facilité de produire des vidéos marketing professionnelles avec un créateur de vidéos marketing AI, en montrant spécifiquement l'efficacité de la génération de voix off de HeyGen pour ajouter de la finition sans effort supplémentaire.

Générer une Vidéo