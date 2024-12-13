Le Créateur Ultime de Vidéos Éducatives de Marketing pour la Croissance

Créez du contenu éducatif et marketing engageant en quelques minutes grâce aux avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment les éducateurs et les créateurs de cours en ligne peuvent transformer des sujets complexes en vidéos explicatives claires avec facilité. Cette vidéo didactique de 90 secondes démontrera la puissance de la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle aux vidéos d'apprentissage en ligne, ciblant les personnes qui doivent produire des vidéos éducatives de haute qualité efficacement. Le style visuel doit être engageant et lumineux, complété par une narration amicale et claire, se concentrant sur les étapes pratiques pour devenir un créateur de vidéos animées efficace.
Exemple de Prompt 2
Déverrouillez le potentiel de la communication personnalisée pour les formateurs d'entreprise et les équipes de vente avec une vidéo promotionnelle de 45 secondes. Cette production moderne et élégante mettra en avant la fonctionnalité innovante "Avatars AI" de HeyGen, montrant comment ces présentateurs virtuels peuvent offrir un contenu engageant pour les vidéos de formation et les campagnes promotionnelles avec un ton dynamique et confiant. La vidéo vise à simplifier la création de vidéos pour les communications internes et les vidéos marketing.
Exemple de Prompt 3
Apprenez comment les créateurs de contenu et les marketeurs sur les réseaux sociaux peuvent convertir sans effort des scripts en contenu captivant dans ce tutoriel d'une minute et demie. Cette vidéo riche en visuels et au rythme rapide illustrera comment la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de marketing sur les réseaux sociaux et de présentations animées, accompagnée d'une musique de fond énergique. Elle met l'accent sur la génération rapide de contenu, transformant un simple texte en une vidéo éducative de marketing complète.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives de Marketing

Créez sans effort des vidéos marketing et éducatives engageantes avec notre plateforme alimentée par l'AI, transformant vos idées en contenu soigné en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Idée
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif. Notre créateur de vidéos AI peut aider à générer un script initial, formant la base de vos vidéos marketing.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo et d'avatars AI pour représenter visuellement votre message. Personnalisez les scènes et les arrière-plans pour s'aligner avec votre marque.
3
Step 3
Ajoutez Voix Off et Sous-titres
Générez des voix off naturelles en utilisant la synthèse vocale AI, et améliorez l'accessibilité en ajoutant automatiquement des sous-titres à votre contenu vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo éducative de marketing, exportez-la dans le format d'image souhaité, et partagez-la facilement sur toutes vos plateformes cibles pour atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des vidéos et clips de marketing captivants pour les réseaux sociaux afin d'attirer et d'éduquer votre audience cible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui utilise des avatars AI sophistiqués et une technologie de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer sans effort des scripts en contenu professionnel et engageant. Son interface conviviale rend le processus de création de vidéos alimentées par l'AI accessible, même sans expérience préalable en montage.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un montage vidéo et une personnalisation complets ?

HeyGen propose un éditeur robuste de glisser-déposer, ainsi qu'une vaste bibliothèque de modèles vidéo et de scènes, pour faciliter la création de vidéos sans accroc. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser les contrôles de marque, intégrer des médias d'une bibliothèque de stock étendue et générer des fichiers MP4 de haute qualité avec facilité.

HeyGen peut-il automatiser la génération de voix off et ajouter des sous-titres aux vidéos ?

Oui, HeyGen intègre une technologie avancée de synthèse vocale AI pour la génération de voix off réaliste et ajoute automatiquement des sous-titres précis à vos vidéos. Cette fonctionnalité puissante de script AI améliore considérablement l'accessibilité et l'engagement de tout votre contenu vidéo.

Comment HeyGen peut-il soutenir la production de divers types de vidéos marketing et éducatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent idéal pour créer du contenu diversifié, y compris des vidéos éducatives de marketing, des vidéos de formation et des vidéos promotionnelles. Notre plateforme vidéo en ligne offre des solutions vidéo personnalisées avec des capacités telles que le redimensionnement du format d'image et des styles d'animation variés, garantissant que votre contenu répond efficacement aux exigences spécifiques de l'apprentissage et du développement ou du marketing sur les réseaux sociaux.

