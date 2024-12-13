Créateur de Vidéos de Campagne Marketing : Créez des Publicités Époustouflantes Rapidement
Élevez vos campagnes marketing avec des publicités vidéo engageantes. Générez facilement des vidéos promotionnelles et explicatives époustouflantes en utilisant la puissante fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez que vous êtes un marketeur digital chargé de produire une publicité vidéo AI de 45 secondes qui présente une nouvelle fonctionnalité logicielle. Cette vidéo cible des professionnels férus de technologie et doit avoir un ton professionnel et engageant avec une présentation claire à l'écran. Utilisez les "AI avatars" avancés de HeyGen pour donner vie à un porte-parole crédible, délivrant des messages clés sans besoin de tournage physique.
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour une startup en plein essor, destinée aux investisseurs potentiels et aux premiers utilisateurs, détaillant leur service innovant de blockchain. Le style visuel et audio doit être propre, autoritaire, mais amical, en utilisant des graphiques animés pour simplifier des concepts complexes. Mettez en avant la puissance de la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir sans effort un script détaillé en un récit soigné.
Produisez une vidéo promo dynamique de 15 secondes pour une vente flash d'une marque de commerce électronique, ciblant les acheteurs mobiles avec un style visuel rapide et énergique et un design sonore excitant. Cette vidéo marketing doit capter l'attention instantanément et inciter à l'action immédiate. Soulignez comment le "Media library/stock support" complet de HeyGen permet une intégration rapide de visuels de haute qualité pour personnaliser l'annonce pour un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes et du contenu promotionnel pour assurer le succès de la campagne et atteindre les publics cibles.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour augmenter l'engagement et étendre la portée de votre campagne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de campagne marketing avec l'AI ?
HeyGen propose un créateur de publicités vidéo innovant basé sur l'AI, vous permettant de créer des vidéos de campagne marketing captivantes en utilisant des acteurs AI réalistes et une large gamme de modèles personnalisables. Cela aide à rationaliser votre processus créatif pour des publicités vidéo convaincantes.
Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos promotionnelles engageantes, des vidéos explicatives détaillées et des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos outils alimentés par l'AI simplifient la création de contenu pour toute campagne.
Puis-je personnaliser les publicités vidéo créées avec HeyGen pour ma marque ?
Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos publicités vidéo, vous permettant d'incorporer vos contrôles de marque, votre logo et vos couleurs préférées. Vous pouvez également adapter les avatars AI et la génération de voix off pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
À quelle vitesse HeyGen peut-il générer une vidéo à partir d'un script ?
Les outils puissants alimentés par l'AI de HeyGen permettent une création rapide de vidéos à partir de votre script, avec des voix off text-to-speech au son naturel. Cela vous permet de produire efficacement des vidéos de campagne marketing et des publicités vidéo de haute qualité sans temps de production étendu.