Créateur de Vidéos de Campagne Marketing : Créez des Publicités Époustouflantes Rapidement

Élevez vos campagnes marketing avec des publicités vidéo engageantes. Générez facilement des vidéos promotionnelles et explicatives époustouflantes en utilisant la puissante fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen.

Créez une vidéo de campagne marketing vibrante de 30 secondes mettant en avant un nouveau produit écologique. Ciblez les propriétaires de petites entreprises cherchant à produire rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux et moderne avec une musique de fond entraînante, démontrant comment les "Templates & scenes" étendus de HeyGen peuvent lancer leur projet efficacement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez que vous êtes un marketeur digital chargé de produire une publicité vidéo AI de 45 secondes qui présente une nouvelle fonctionnalité logicielle. Cette vidéo cible des professionnels férus de technologie et doit avoir un ton professionnel et engageant avec une présentation claire à l'écran. Utilisez les "AI avatars" avancés de HeyGen pour donner vie à un porte-parole crédible, délivrant des messages clés sans besoin de tournage physique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour une startup en plein essor, destinée aux investisseurs potentiels et aux premiers utilisateurs, détaillant leur service innovant de blockchain. Le style visuel et audio doit être propre, autoritaire, mais amical, en utilisant des graphiques animés pour simplifier des concepts complexes. Mettez en avant la puissance de la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir sans effort un script détaillé en un récit soigné.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promo dynamique de 15 secondes pour une vente flash d'une marque de commerce électronique, ciblant les acheteurs mobiles avec un style visuel rapide et énergique et un design sonore excitant. Cette vidéo marketing doit capter l'attention instantanément et inciter à l'action immédiate. Soulignez comment le "Media library/stock support" complet de HeyGen permet une intégration rapide de visuels de haute qualité pour personnaliser l'annonce pour un impact maximal.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Campagne Marketing

Créez rapidement des vidéos de campagne marketing professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, du script à un visuel époustouflant en quelques clics, conçus pour un impact maximal sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle professionnel ou transformez votre script existant en une vidéo marketing dynamique, fournissant une base solide pour votre campagne.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo en intégrant des visuels captivants de la médiathèque et en ajoutant des acteurs AI pour délivrer votre message avec impact.
3
Step 3
Générez Votre Voix Off
Élaborez une communication claire et persuasive en générant une voix off au son naturel pour articuler le message central de votre campagne marketing.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Publicité Vidéo
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect, en veillant à ce qu'elle soit optimisée et prête pour une distribution fluide sur tous vos canaux marketing en tant que publicité vidéo soignée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients Dynamiques

.

Transformez les retours clients en témoignages vidéo convaincants qui renforcent la confiance et renforcent les campagnes marketing.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de campagne marketing avec l'AI ?

HeyGen propose un créateur de publicités vidéo innovant basé sur l'AI, vous permettant de créer des vidéos de campagne marketing captivantes en utilisant des acteurs AI réalistes et une large gamme de modèles personnalisables. Cela aide à rationaliser votre processus créatif pour des publicités vidéo convaincantes.

Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos promotionnelles engageantes, des vidéos explicatives détaillées et des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos outils alimentés par l'AI simplifient la création de contenu pour toute campagne.

Puis-je personnaliser les publicités vidéo créées avec HeyGen pour ma marque ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos publicités vidéo, vous permettant d'incorporer vos contrôles de marque, votre logo et vos couleurs préférées. Vous pouvez également adapter les avatars AI et la génération de voix off pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

À quelle vitesse HeyGen peut-il générer une vidéo à partir d'un script ?

Les outils puissants alimentés par l'AI de HeyGen permettent une création rapide de vidéos à partir de votre script, avec des voix off text-to-speech au son naturel. Cela vous permet de produire efficacement des vidéos de campagne marketing et des publicités vidéo de haute qualité sans temps de production étendu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo