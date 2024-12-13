Générateur de Vidéos de Campagne Marketing : Création de Publicités Alimentée par l'AI
Transformez vos scripts en publicités vidéo engageantes sans effort avec notre fonction de texte-à-vidéo, conçue pour les marketeurs afin d'augmenter le ROAS.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative pratique de 90 secondes destinée aux entreprises cherchant à présenter efficacement leurs produits. La vidéo doit avoir un style visuel propre et engageant avec un texte clair à l'écran et une voix off amicale et informative générée grâce à la fonction de génération de voix off de HeyGen. Montrez comment créer rapidement des vidéos de produits professionnelles en utilisant les modèles conçus par HeyGen et en intégrant des visuels captivants de sa vaste bibliothèque de médias/stock pour générer du contenu avec l'AI, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la qualité élevée du résultat.
Concevez une vidéo efficace de 45 secondes pour les équipes de marketing mondiales cherchant à localiser rapidement le contenu. Adoptez un style visuel dynamique et culturellement inclusif, avec des avatars AI diversifiés et un design audio net et adaptable. La vidéo doit démontrer puissamment la capacité de HeyGen à localiser dans toutes les langues, montrant comment les sous-titres peuvent être facilement ajoutés et comment le redimensionnement et l'exportation des formats permettent une adaptation rapide sur différentes plateformes internationales, rendant le montage vidéo AI fluide pour les campagnes mondiales.
Créez une vidéo énergique de 30 secondes spécifiquement pour les créateurs de contenu et les marketeurs des réseaux sociaux. Utilisez une esthétique visuelle moderne et rapide avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides. Cette vidéo doit mettre en avant comment HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux et des publicités UGC avec rapidité, en se concentrant sur la flexibilité d'utilisation de divers modèles et scènes et la commodité du redimensionnement et de l'exportation des formats pour différentes plateformes, ainsi que l'intégration fluide de médias de la bibliothèque de médias/stock.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Exploitez l'AI pour produire des publicités vidéo captivantes et efficaces pour vos campagnes marketing en quelques minutes, obtenant de meilleurs résultats.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips engageants adaptés aux réseaux sociaux, améliorant la présence en ligne de votre marque et la portée de votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment l'AI Video Generator de HeyGen simplifie-t-il la production vidéo ?
HeyGen utilise une AI avancée pour rationaliser la création vidéo, permettant aux utilisateurs de générer du contenu avec l'AI à partir de texte ou de scripts. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses outils de montage vidéo AI simplifient les tâches complexes, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous.
HeyGen peut-il aider à localiser le contenu vidéo pour des audiences mondiales ?
Absolument. HeyGen prend en charge la localisation de votre contenu vidéo dans toutes les langues en générant des voix off dans de nombreuses langues et en ajoutant automatiquement des sous-titres. Vous pouvez également utiliser divers acteurs AI pour représenter différentes démographies, garantissant que votre message résonne à l'échelle mondiale.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une gestion efficace des campagnes vidéo ?
HeyGen fournit des outils robustes pour la génération efficace de vidéos de campagne marketing, y compris des fonctionnalités pour créer rapidement plusieurs variantes de vidéos. Pour les utilisateurs avancés, HeyGen propose également une API pour intégrer la création vidéo dans les flux de travail existants, permettant une plus grande automatisation et évolutivité.
Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque en utilisant HeyGen pour mes vidéos ?
HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque grâce à une bibliothèque de modèles conçus professionnellement qui peuvent être personnalisés avec les éléments spécifiques de votre marque. Vous pouvez facilement créer du contenu de marque pour les vidéos de produits en ajoutant des B-Rolls et d'autres éléments visuels, assurant un aspect cohérent et professionnel.