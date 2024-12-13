Générateur de Vidéos de Campagne Marketing : Création de Publicités Alimentée par l'AI

Transformez vos scripts en publicités vidéo engageantes sans effort avec notre fonction de texte-à-vidéo, conçue pour les marketeurs afin d'augmenter le ROAS.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les agences de marketing et les marketeurs individuels. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des transitions dynamiques et une bande sonore confiante et inspirante. Cette vidéo doit illustrer comment l'AI Video Generator de HeyGen simplifie la création de vidéos de campagnes marketing à fort impact, en mettant en avant le processus fluide de transformation d'un script en une vidéo soignée grâce à la fonction de texte-à-vidéo et à des avatars AI réalistes pour transmettre le message, démontrant efficacité et créativité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative pratique de 90 secondes destinée aux entreprises cherchant à présenter efficacement leurs produits. La vidéo doit avoir un style visuel propre et engageant avec un texte clair à l'écran et une voix off amicale et informative générée grâce à la fonction de génération de voix off de HeyGen. Montrez comment créer rapidement des vidéos de produits professionnelles en utilisant les modèles conçus par HeyGen et en intégrant des visuels captivants de sa vaste bibliothèque de médias/stock pour générer du contenu avec l'AI, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la qualité élevée du résultat.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo efficace de 45 secondes pour les équipes de marketing mondiales cherchant à localiser rapidement le contenu. Adoptez un style visuel dynamique et culturellement inclusif, avec des avatars AI diversifiés et un design audio net et adaptable. La vidéo doit démontrer puissamment la capacité de HeyGen à localiser dans toutes les langues, montrant comment les sous-titres peuvent être facilement ajoutés et comment le redimensionnement et l'exportation des formats permettent une adaptation rapide sur différentes plateformes internationales, rendant le montage vidéo AI fluide pour les campagnes mondiales.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo énergique de 30 secondes spécifiquement pour les créateurs de contenu et les marketeurs des réseaux sociaux. Utilisez une esthétique visuelle moderne et rapide avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides. Cette vidéo doit mettre en avant comment HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux et des publicités UGC avec rapidité, en se concentrant sur la flexibilité d'utilisation de divers modèles et scènes et la commodité du redimensionnement et de l'exportation des formats pour différentes plateformes, ainsi que l'intégration fluide de médias de la bibliothèque de médias/stock.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Campagne Marketing

Créez sans effort des vidéos marketing à fort impact, du script à l'écran, permettant aux marketeurs de lancer des campagnes convaincantes plus rapidement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par générer du contenu avec l'AI pour construire un script convaincant, puis utilisez notre capacité de texte-à-vidéo pour donner vie à votre histoire.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'acteurs AI ou choisissez parmi des modèles conçus professionnellement pour créer instantanément la scène parfaite pour votre campagne.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez vos vidéos marketing en incorporant de la musique de fond et assurez l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Localisez
Finalisez votre projet, puis utilisez notre fonction de redimensionnement des formats pour adapter votre vidéo à diverses plateformes et localisez dans toutes les langues pour une portée mondiale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en histoires vidéo convaincantes alimentées par l'AI, renforçant la confiance et démontrant efficacement la valeur du produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment l'AI Video Generator de HeyGen simplifie-t-il la production vidéo ?

HeyGen utilise une AI avancée pour rationaliser la création vidéo, permettant aux utilisateurs de générer du contenu avec l'AI à partir de texte ou de scripts. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses outils de montage vidéo AI simplifient les tâches complexes, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous.

HeyGen peut-il aider à localiser le contenu vidéo pour des audiences mondiales ?

Absolument. HeyGen prend en charge la localisation de votre contenu vidéo dans toutes les langues en générant des voix off dans de nombreuses langues et en ajoutant automatiquement des sous-titres. Vous pouvez également utiliser divers acteurs AI pour représenter différentes démographies, garantissant que votre message résonne à l'échelle mondiale.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une gestion efficace des campagnes vidéo ?

HeyGen fournit des outils robustes pour la génération efficace de vidéos de campagne marketing, y compris des fonctionnalités pour créer rapidement plusieurs variantes de vidéos. Pour les utilisateurs avancés, HeyGen propose également une API pour intégrer la création vidéo dans les flux de travail existants, permettant une plus grande automatisation et évolutivité.

Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque en utilisant HeyGen pour mes vidéos ?

HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque grâce à une bibliothèque de modèles conçus professionnellement qui peuvent être personnalisés avec les éléments spécifiques de votre marque. Vous pouvez facilement créer du contenu de marque pour les vidéos de produits en ajoutant des B-Rolls et d'autres éléments visuels, assurant un aspect cohérent et professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo