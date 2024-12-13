Générateur de Campagnes Marketing : Créez des Stratégies Gagnantes Instantanément

Accélérez la création de contenu et concevez des campagnes marketing engageantes plus rapidement avec des vidéos professionnelles générées par des avatars AI.

Découvrez comment révolutionner votre création de contenu avec une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital en difficulté avec un contenu cohérent. Visualisez un utilisateur transformant rapidement des idées en vidéos professionnelles grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, alimentée par des visuels dynamiques et énergiques et une voix off amicale et professionnelle d'un avatar AI. Cela montre comment la plateforme agit comme un puissant générateur de campagnes marketing, simplifiant leur flux de travail.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Libérez le potentiel de votre stratégie marketing dans une vidéo de 45 secondes conçue pour les responsables marketing en quête d'efficacité. Présentez une esthétique propre et moderne avec des visualisations de données élégantes, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un assistant marketing AI. Mettez en avant l'intégration transparente de modèles et scènes préconçus et la qualité de la génération de voix off pour produire rapidement des vidéos à fort impact qui élèvent la communication stratégique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 60 secondes pour les stratèges de marque et les agences créatives, illustrant comment élever des campagnes marketing diversifiées. Utilisez des visuels créatifs et illustratifs montrant divers esthétiques de marque, animés par une voix off engageante et légèrement ludique d'un avatar AI avec personnalisation de la voix de marque. Soulignez comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet un storytelling unique, s'alignant parfaitement avec des identités de marque distinctes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les annonceurs et entrepreneurs du e-commerce visant à améliorer leur texte publicitaire. Mettez en avant des visuels rapides et orientés solutions démontrant des résultats rapides, accompagnés d'une voix off claire et directe et de sous-titres/captions essentiels. Cela met en lumière la capacité de HeyGen à produire rapidement des visuels engageants pour les publicités, avec l'avantage supplémentaire du redimensionnement et des exports de format, garantissant une livraison parfaite sur tous les canaux marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Campagnes Marketing

Exploitez l'AI pour concevoir rapidement des campagnes marketing percutantes, générer du contenu engageant et produire des vidéos professionnelles qui captent l'attention de votre public cible.

1
Step 1
Créez Votre Script de Campagne
Saisissez votre concept de campagne et utilisez notre assistant marketing AI pour rédiger des récits convaincants. Cette fonctionnalité vous guide pour créer un script, prêt pour la conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Atouts Visuels
Améliorez l'attrait de votre campagne en sélectionnant parmi une gamme de modèles et scènes professionnels. Vous pouvez également intégrer des avatars AI réalistes pour transmettre directement votre message.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez la cohérence de la marque en utilisant des contrôles de branding (logo, couleurs) pour refléter votre style unique. Personnalisez la voix et le ton pour une personnalisation efficace de la voix de marque.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour l'adapter à différentes plateformes. Cela garantit que vos campagnes marketing sont parfaitement optimisées pour chaque canal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Réussite Client

Créez facilement des vidéos AI engageantes pour mettre en avant les histoires de réussite de vos clients, renforçant la confiance et votre proposition de valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un assistant marketing AI pour la création de contenu ?

HeyGen simplifie la création de contenu en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cela permet une production rapide de campagnes marketing diversifiées pour divers canaux marketing, améliorant considérablement votre stratégie marketing globale.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les campagnes marketing ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias et des modèles polyvalents. Cela permet aux utilisateurs de créer du contenu visuel qui s'aligne parfaitement avec la personnalisation de la voix de marque pour des efforts de marketing sur les réseaux sociaux ou par e-mail efficaces.

HeyGen peut-il vraiment agir comme un générateur de campagnes marketing pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen agit comme un puissant générateur de campagnes marketing, permettant la production de contenu vidéo engageant adapté à divers canaux marketing. Son redimensionnement d'aspect-ratio garantit que vos vidéos sont optimisées pour des plateformes comme les réseaux sociaux et même pour une utilisation dans des textes publicitaires ou des pages de destination.

Quels outils AI spécifiques HeyGen fournit-il pour une création de contenu efficace ?

Les outils AI avancés de HeyGen, tels que la conversion de texte en vidéo et les avatars AI, accélèrent considérablement le processus de création de contenu. Cette efficacité permet aux marketeurs de se concentrer sur la stratégie et leur public cible, produisant des visuels de haute qualité pour les campagnes marketing plus rapidement.

