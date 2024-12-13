Déverrouillez la Croissance avec Notre Créateur de Vidéos Explicatives de Campagne Marketing

Créez facilement des vidéos marketing convaincantes avec notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script, transformant des idées en contenu explicatif engageant.

Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises lançant un nouveau produit, montrant à quel point il est facile d'utiliser un créateur de vidéos explicatives de campagne marketing convaincant. Adoptez un style visuel lumineux et énergique avec une musique de fond entraînante et une voix off AI claire, démontrant la puissance du 'Texte-à-vidéo à partir d'un script' pour transformer des idées en visuels captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante de 45 secondes pour les professionnels du marketing cherchant à augmenter leur production de contenu, illustrant l'efficacité d'un créateur de vidéos AI. Utilisez un style visuel moderne et épuré avec des tons professionnels, mettant en avant des 'avatars AI' engageants et une 'génération de voix off' précise pour transmettre les messages clés de manière dynamique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs recherchant des solutions vidéo rapides et personnalisables, mettant en avant la puissance de divers 'modèles vidéo'. Le style visuel et audio doit être vibrant et informatif, exploitant divers 'Modèles & scènes' pour démontrer la polyvalence, complété par des 'Sous-titres/légendes' clairs pour l'accessibilité sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 30 secondes spécifiquement pour les équipes marketing visant un engagement plus élevé sur les réseaux sociaux avec leurs vidéos marketing. Cette vidéo doit adopter un style rapide et visuellement riche, intégrant un contenu convaincant de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et montrant la flexibilité du 'Redimensionnement & exportation des formats' pour l'optimisation des plateformes, le tout sur une bande sonore énergique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Campagne Marketing

Créez rapidement et efficacement des vidéos explicatives marketing convaincantes avec notre plateforme alimentée par AI, transformant vos messages de campagne en histoires visuelles engageantes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour les campagnes marketing ou commencez avec une toile vierge pour la création de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Avatar
Saisissez votre script marketing, puis améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter visuellement votre message, assurant une livraison professionnelle et engageante.
3
Step 3
Générez la Voix Off
Utilisez le générateur de voix AI intégré pour créer des voix off naturelles qui articulent clairement le message de votre campagne marketing avec une qualité audio professionnelle.
4
Step 4
Affinez et Exportez
Examinez votre vidéo explicative, apportez les ajustements finaux à l'aide de l'interface conviviale, puis exportez-la pour une utilisation immédiate dans vos campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

Développez des vidéos de témoignages de réussite client convaincantes avec l'AI pour renforcer la confiance et démontrer la valeur dans votre stratégie de campagne marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma campagne marketing avec des vidéos explicatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer des vidéos explicatives de campagne marketing convaincantes. Utilisez des modèles personnalisables et des avatars AI pour générer rapidement des vidéos marketing professionnelles à partir d'un script, rendant vos campagnes plus engageantes et efficaces.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour tous les utilisateurs ?

HeyGen offre une interface conviviale et des capacités AI robustes, permettant une création de texte-à-vidéo sans effort. Ses avatars AI et son générateur de voix AI simplifient le processus de production, faisant de HeyGen un créateur de vidéos AI accessible pour divers utilisateurs.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu vidéo diversifié au-delà du marketing ?

Absolument. En tant que plateforme de création vidéo complète, HeyGen propose une vaste bibliothèque de médias de stock et des modèles personnalisables pour divers besoins de contenu. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/légendes et utiliser ses fonctionnalités d'éditeur vidéo pour produire des vidéos de haute qualité pour n'importe quel objectif.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans la production vidéo ?

HeyGen priorise la cohérence de votre marque avec des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs spécifiques dans n'importe quelle vidéo. En tant que plateforme de création vidéo polyvalente, elle offre des modèles personnalisables pour garantir que chaque contenu reflète parfaitement l'identité de votre marque.

