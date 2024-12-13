Créateur de Vidéos de Mise à Jour du Marché pour des Rapports Engagés

Générez des vidéos de mise à jour du marché époustouflantes en quelques minutes grâce à des outils alimentés par l'IA et notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script.

Imaginez créer une vidéo dynamique de mise à jour du marché de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les investisseurs. Ce contenu visuel captivant, enrichi par la génération de voix off précise de HeyGen, devrait présenter les principales tendances économiques avec un style audio entraînant et des graphismes professionnels, parfait pour les vidéos sur les réseaux sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels du marketing et les agents immobiliers, développez une vidéo de mise à jour du marché de 30 secondes qui exploite les avatars AI de HeyGen. Cette vidéo devrait présenter un style visuel épuré et moderne avec une musique de fond apaisante, offrant un aperçu rapide mais professionnel à l'aide de modèles vidéo préconçus.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo récapitulative de 60 secondes est nécessaire pour les conseillers financiers et les créateurs de contenu. Ce contenu professionnellement conçu devrait utiliser la fonctionnalité robuste de sous-titres/captions de HeyGen, présentant des données complexes avec un style visuel autoritaire mais accessible et un ton clair, essentiel pour un créateur de vidéos de mise à jour du marché.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promo concise de 15 secondes conçue pour les startups et les entreprises de commerce électronique, axée sur des aperçus rapides du marché pour un marketing vidéo efficace. Avec les modèles et scènes polyvalents de HeyGen, obtenez un style visuel énergique et accrocheur et un design sonore percutant, parfait pour générer des vidéos promo sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour du Marché

Créez rapidement des vidéos de mise à jour du marché engageantes pour informer votre audience et booster vos efforts de marketing vidéo avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle conçu par des professionnels ou en saisissant votre script de mise à jour du marché pour initier votre vidéo sans effort. Cela forme la base de votre mise à jour dynamique du marché.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour ajouter vos données, graphiques et éléments de marque. Assurez-vous que vos aperçus du marché sont présentés clairement et alignés avec l'identité de votre marque grâce aux contrôles de branding.
3
Step 3
Améliorez avec l'IA
Donnez vie à vos mises à jour du marché en incorporant des avatars AI ou en générant des voix off naturelles. Ajoutez des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo professionnelle de mise à jour du marché et exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité. Partagez votre vidéo de haute qualité sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication Interne et le Partage de Connaissances

.

Améliorez la communication interne et le partage de connaissances avec des vidéos de mise à jour du marché alimentées par l'IA pour votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de marketing vidéo ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort. Avec ses outils alimentés par l'IA et ses modèles conçus par des professionnels, vous pouvez générer rapidement des vidéos promo, des vidéos de mise à jour du marché et des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, optimisant ainsi votre stratégie globale de marketing vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos marketing efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos marketing efficace grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo. Vous pouvez facilement produire du contenu vidéo de haute qualité pour toute campagne, garantissant que vos messages résonnent avec votre audience.

Puis-je créer des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux avec les avatars AI de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI réalistes et d'exploiter la génération de voix off pour créer des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux. Cela vous permet de livrer du contenu personnalisé à grande échelle, maintenant votre audience engagée avec des vidéos professionnelles.

Comment HeyGen soutient-il divers projets créatifs de vidéo ?

HeyGen est un éditeur vidéo AI polyvalent conçu pour soutenir divers projets créatifs de vidéo, des mises à jour du marché aux courts clips et contenus animés. Ses fonctionnalités, y compris les sous-titres/captions et le redimensionnement des ratios d'aspect, garantissent que votre vidéo de haute qualité répond à toutes les exigences des plateformes et visions créatives.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo