Générateur de Vidéos de Formation en Recherche de Marché pour des Insights Rapides

Transformez des données complexes en vidéos de formation engageantes sans effort grâce à la génération de texte-à-vidéo.

456/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour les formateurs techniques et les employés, illustrant le processus de création de modules de formation technique engageants. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et captivant avec des éléments interactifs, mettant en scène divers avatars AI pour présenter des informations complexes de manière accessible, assurant un ton amical et informatif tout au long.
Exemple de Prompt 2
Développez un guide complet de 2 minutes ciblant les entreprises de recherche de marché et les équipes de marketing de contenu, mettant en avant l'efficacité de la génération de vidéos de bout en bout en automatisant la création de vidéos de recherche de marché directement à partir d'un script préparé. Le style visuel et audio doit être dynamique et professionnel, employant des transitions rapides et des images professionnelles, en utilisant pleinement la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour rationaliser la production.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo pratique de 45 secondes pour les départements RH et les responsables de la conformité, soulignant la facilité de création et de mise à jour des matériaux de formation à la conformité critiques. L'esthétique de la vidéo doit être simple et claire, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une configuration rapide, accompagnée d'une voix rassurante et cohérente pour communiquer efficacement les normes de conformité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation en Recherche de Marché

Créez des vidéos de formation convaincantes et précises pour les professionnels de la recherche de marché avec notre plateforme alimentée par AI. Simplifiez des données complexes en visuels engageants.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par saisir votre script de formation en recherche de marché ou votre texte brut. Notre plateforme transforme votre contenu écrit en la base de votre vidéo grâce à une technologie sophistiquée de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Associez votre avatar choisi à une voix off AI pour transmettre votre message de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding et Améliorations
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo d'entreprise, vos couleurs et d'autres éléments visuels. Cela assure la cohérence et renforce l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Finalisez vos vidéos de formation en recherche de marché et exportez-les dans divers formats adaptés à toute plateforme. Distribuez facilement votre contenu engageant et de haute qualité à votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez les Résultats de la Recherche de Marché

.

Transformez des données complexes de recherche de marché en vidéos AI claires et engageantes pour une formation interne efficace ou une communication avec les parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour la recherche de marché ?

HeyGen utilise un générateur de vidéos AI avancé et des avatars AI pour transformer le texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de recherche de marché professionnelles. Cette plateforme automatise la création de vidéos, rationalisant le processus du script à la vidéo finale perspicace.

HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de formation multilingues ?

Absolument. HeyGen prend en charge des capacités multilingues étendues, vous permettant de générer des voix off AI et des sous-titres précis pour des audiences mondiales. Cela le rend idéal pour l'automatisation évolutive de vidéos à travers diverses formations, y compris la conformité et la formation des employés.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre un éditeur vidéo complet avec une large gamme de modèles et de contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés. Les utilisateurs peuvent également accéder à une riche bibliothèque multimédia et à des animations de texte dynamiques pour créer un engagement hautement personnalisé.

Au-delà de la création initiale, comment HeyGen soutient-il la gestion continue du contenu vidéo ?

HeyGen propose un générateur de script AI pour lancer votre contenu, facilitant la génération de vidéos de bout en bout à partir d'un simple script. La plateforme est conçue pour des mises à jour faciles, permettant des modifications rapides des vidéos de formation ou de recherche de marché à mesure que les insights évoluent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo