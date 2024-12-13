générateur de vidéos prêt pour le marché pour des vidéos marketing époustouflantes

Générez rapidement des vidéos convaincantes conformes à la marque en utilisant notre générateur de vidéos AI. Utilisez des contrôles de branding avancés pour un message cohérent.

Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un créateur de vidéos marketing peut produire sans effort des vidéos conformes à la marque. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un avatar AI amical expliquant les avantages avec une génération de voix off claire et confiante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, démontrant la puissance de la vidéo générative AI pour une création rapide de vidéos. Adoptez un style visuel dynamique et informatif, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour transformer des leçons complexes en contenu visuel captivant, avec des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité vidéo AI convaincante de 30 secondes pour les annonceurs numériques et les marques de commerce électronique, mettant en avant HeyGen comme un générateur de vidéos prêt pour le marché. Le style visuel et audio doit être rapide et attrayant, utilisant des modèles et des scènes préconçus de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer rapidement des publicités à fort impact.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux communicateurs de marque, illustrant la facilité de produire des vidéos époustouflantes conformes à la marque avec un générateur de vidéos AI. L'esthétique visuelle doit être moderne et concise, utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour optimiser les différentes plateformes, associé à une génération de voix off énergique pour capter l'attention immédiate.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre générateur de vidéos prêt pour le marché

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles de haute qualité conçues pour capter l'attention et transmettre votre message avec précision.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller votre script ou utilisez notre interface intuitive pour générer du contenu. Exploitez les puissantes capacités de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie à vos mots instantanément.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Renforcez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence et leur voix pour vous assurer que votre vidéo est parfaitement conforme à la marque.
3
Step 3
Appliquez des éléments soignés
Affinez votre vidéo avec des éléments professionnels. Générez automatiquement des sous-titres précis pour l'accessibilité et assurez-vous que votre message atteint un public plus large avec un support multilingue.
4
Step 4
Exportez pour distribution
Finalisez votre création en exportant votre vidéo dans divers ratios d'aspect optimisés pour différentes plateformes. Votre créateur de vidéos marketing est prêt pour un déploiement immédiat sur tous vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages clients convaincants

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI engageantes qui renforcent la confiance et démontrent efficacement la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec l'AI ?

HeyGen utilise une technologie vidéo générative AI avancée pour transformer le texte en visuels captivants. Notre plateforme permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités robustes de texte en vidéo, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.

Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos marketing sont conformes à la marque ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés, dans son interface d'édition intuitive. Cela vous permet de produire des vidéos marketing et des vidéos pour les réseaux sociaux de haute qualité, parfaitement alignées avec l'identité de votre entreprise.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos prêt pour le marché efficace ?

HeyGen simplifie les flux de production complexes avec son éditeur intuitif et son éditeur glisser-déposer, permettant une création rapide de vidéos. Cela fait de HeyGen un générateur de vidéos prêt pour le marché, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu professionnel sans expérience approfondie des logiciels d'édition.

HeyGen peut-il prendre en charge la création de vidéos dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue étendu, y compris la génération de voix off et des sous-titres automatiques, pour élargir votre portée audience. Cette capacité garantit que votre contenu vidéo est accessible et impactant à l'échelle mondiale.

