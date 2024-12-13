générateur de vidéos prêt pour le marché pour des vidéos marketing époustouflantes
Générez rapidement des vidéos convaincantes conformes à la marque en utilisant notre générateur de vidéos AI. Utilisez des contrôles de branding avancés pour un message cohérent.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, démontrant la puissance de la vidéo générative AI pour une création rapide de vidéos. Adoptez un style visuel dynamique et informatif, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour transformer des leçons complexes en contenu visuel captivant, avec des sous-titres générés automatiquement.
Développez une publicité vidéo AI convaincante de 30 secondes pour les annonceurs numériques et les marques de commerce électronique, mettant en avant HeyGen comme un générateur de vidéos prêt pour le marché. Le style visuel et audio doit être rapide et attrayant, utilisant des modèles et des scènes préconçus de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer rapidement des publicités à fort impact.
Concevez une vidéo concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux communicateurs de marque, illustrant la facilité de produire des vidéos époustouflantes conformes à la marque avec un générateur de vidéos AI. L'esthétique visuelle doit être moderne et concise, utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour optimiser les différentes plateformes, associé à une génération de voix off énergique pour capter l'attention immédiate.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Production rapide de campagnes publicitaires.
Créez sans effort des publicités vidéo AI performantes qui captent l'attention et stimulent les conversions, accélérant vos campagnes marketing.
Contenu dynamique pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux afin d'améliorer la présence en ligne de votre marque et de vous connecter à un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec l'AI ?
HeyGen utilise une technologie vidéo générative AI avancée pour transformer le texte en visuels captivants. Notre plateforme permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités robustes de texte en vidéo, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.
Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos marketing sont conformes à la marque ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés, dans son interface d'édition intuitive. Cela vous permet de produire des vidéos marketing et des vidéos pour les réseaux sociaux de haute qualité, parfaitement alignées avec l'identité de votre entreprise.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos prêt pour le marché efficace ?
HeyGen simplifie les flux de production complexes avec son éditeur intuitif et son éditeur glisser-déposer, permettant une création rapide de vidéos. Cela fait de HeyGen un générateur de vidéos prêt pour le marché, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu professionnel sans expérience approfondie des logiciels d'édition.
HeyGen peut-il prendre en charge la création de vidéos dans plusieurs langues ?
Oui, HeyGen offre un support multilingue étendu, y compris la génération de voix off et des sous-titres automatiques, pour élargir votre portée audience. Cette capacité garantit que votre contenu vidéo est accessible et impactant à l'échelle mondiale.