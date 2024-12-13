Créateur de Vidéos de Fabrication : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Produisez facilement des vidéos marketing professionnelles pour votre entreprise de fabrication, en utilisant des avatars AI pour captiver votre audience.

Produisez une vidéo captivante de 60 secondes démontrant un processus de fabrication complexe, ciblant des clients B2B potentiels et des investisseurs. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des diagrammes animés et des séquences sur site, complétés par une voix off professionnelle et assurée. Les utilisateurs peuvent exploiter la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer sans effort des explications détaillées en un récit visuellement attrayant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo produit engageante de 45 secondes mettant en avant les caractéristiques et les avantages d'un nouvel article fabriqué pour les consommateurs et les partenaires de vente au détail. Cette présentation dynamique doit montrer le produit dans divers scénarios réels, accompagnée d'une musique entraînante et d'une narration claire et enthousiaste délivrée par un "avatar AI" de HeyGen, garantissant une présentation attrayante et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle inspirante de 30 secondes soulignant l'engagement d'une entreprise de fabrication envers l'innovation et la durabilité, destinée aux pairs de l'industrie et au grand public. Le style visuel doit être avant-gardiste et riche en visuels, incorporant des séquences d'usine de haute qualité et des superpositions graphiques provenant directement de la vaste "Médiathèque/support de stock" de HeyGen, le tout accompagné d'une voix off inspirante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour intégrer de nouveaux employés à une procédure opérationnelle clé au sein d'une installation de fabrication. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle claire et étape par étape en utilisant des animations simples et des superpositions de texte, avec une voix off facile à comprendre. Assurez l'accessibilité pour les apprenants diversifiés en générant automatiquement des "Sous-titres/légendes" avec HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Fabrication

Créez facilement des vidéos professionnelles de fabrication et de produits avec la plateforme AI de HeyGen, simplifiant votre processus de production de la conception à la réalisation.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes préconçus optimisés pour le contenu industriel, ou commencez avec une toile vierge pour un contrôle créatif total sur votre vidéo de fabrication.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Téléchargez vos propres séquences, images de produits et éléments de marque. Utilisez des avatars AI pour narrer des processus complexes ou présenter des caractéristiques de produits avec une touche humaine.
3
Step 3
Affinez et Améliorez
Élevez votre vidéo avec des touches professionnelles. Générez automatiquement des sous-titres/légendes pour l'accessibilité et la clarté, assurant que votre message soit compris mondialement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de fabrication parfaite, exportez-la en haute résolution, prête à être partagée sur votre site web, vos réseaux sociaux ou vos canaux de communication interne pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

Produisez des vidéos AI engageantes pour présenter efficacement vos clients satisfaits de fabrication et des témoignages de produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing professionnelles ?

HeyGen propose un générateur de vidéos AI complet qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de produire facilement des vidéos marketing professionnelles. Sa plateforme intuitive de création vidéo et ses outils AI puissants rendent la création de contenu engageant accessible à tous.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen excelle dans la création de vidéos captivantes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez exploiter des avatars AI de pointe et des fonctionnalités de synthèse vocale pour générer du contenu dynamique et engageant, parfait pour les plateformes où les clips vidéo courts sont les plus performants.

Quels sont les ressources offertes par HeyGen pour générer rapidement des vidéos explicatives de haute qualité ?

HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles vidéo et un éditeur glisser-déposer pour vous aider à générer rapidement des vidéos explicatives de haute qualité. Vous pouvez également utiliser des outils de rédaction de scripts AI et une vaste bibliothèque de médias de stock pour enrichir votre narration et produire des vidéos professionnelles.

Comment puis-je assurer la cohérence de la marque en utilisant HeyGen pour mon contenu vidéo ?

HeyGen aide à maintenir un contrôle fort de la marque sur tous vos projets vidéo. Vous pouvez télécharger vos propres ressources, appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs personnalisées, et vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise pour des vidéos professionnelles.

