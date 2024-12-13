Créez une vidéo produit de 1 minute 30 secondes pour des clients industriels potentiels, mettant en avant les capacités avancées de notre nouvelle chaîne d'assemblage automatisée. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des gros plans en haute définition des machines en fonctionnement, complétés par une voix off professionnelle et autoritaire détaillant les spécifications techniques et les gains d'efficacité. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour intégrer de manière fluide des explications détaillées, démontrant la puissance de ce "générateur de vidéos produit" pour les équipements industriels complexes.

