Générateur de vidéos AI : Créez des vidéos manufacturières plus rapidement

Produisez des vidéos explicatives engageantes pour le secteur manufacturier avec des avatars AI réalistes, économisant temps et ressources.

Créez une vidéo produit de 1 minute 30 secondes pour des clients industriels potentiels, mettant en avant les capacités avancées de notre nouvelle chaîne d'assemblage automatisée. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des gros plans en haute définition des machines en fonctionnement, complétés par une voix off professionnelle et autoritaire détaillant les spécifications techniques et les gains d'efficacité. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour intégrer de manière fluide des explications détaillées, démontrant la puissance de ce "générateur de vidéos produit" pour les équipements industriels complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation complète de 2 minutes destinée aux équipes de fabrication internes pour les initier à un nouveau protocole de sécurité pour la manipulation de matériaux dangereux. Le contenu doit être clair et pédagogique, utilisant des diagrammes animés et des visuels étape par étape pour simplifier les informations complexes, avec un "avatar AI" engageant servant de guide amical tout au long. Exploitez les "avatars AI" et la "génération de voix off" de HeyGen pour fournir des "vidéos de formation" cohérentes et accessibles qui garantissent la conformité et la sécurité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'aperçu d'entreprise concise de 60 secondes pour les partenaires commerciaux et les investisseurs, mettant en avant l'approche innovante de notre entreprise en matière de "création vidéo" dans le secteur manufacturier. Les éléments visuels doivent être dynamiques et inspirants, mélangeant des séquences d'usine percutantes avec des infographies claires et convaincantes, le tout sur une musique de fond entraînante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen ainsi que le vaste "Media library/stock support" pour assembler rapidement des visuels de haute qualité, présentant notre entreprise comme un leader utilisant une "plateforme vidéo AI" pour une communication de pointe.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de support technique ciblée de 45 secondes pour les techniciens de terrain, démontrant une solution rapide pour un problème courant de calibration de capteur sur nos robots industriels. La présentation doit être pratique et directe, avec des démonstrations visuelles claires et pratiques de chaque étape, augmentées par des annotations précises à l'écran et des "Sous-titres/légendes" informatifs pour les environnements bruyants. Utilisez les capacités robustes de "video editor" de HeyGen, en exploitant spécifiquement les "Sous-titres/légendes" et le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour garantir que la vidéo est parfaitement adaptée et facile à comprendre pour la résolution de problèmes sur site, leur permettant essentiellement de "modifier des vidéos avec une invite textuelle" pour un déploiement rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la génération de vidéos manufacturières

Transformez des processus manufacturiers complexes en vidéos engageantes avec notre plateforme AI intuitive. Créez du contenu de haute qualité rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez votre script ou sélectionnez un modèle
Commencez votre vidéo en rédigeant un script détaillé ou en choisissant parmi notre bibliothèque de modèles vidéo professionnels optimisés pour le contenu industriel. Cela établit la base narrative de votre production.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et des Avatars AI
Améliorez votre contenu en téléchargeant des médias personnalisés, en utilisant notre bibliothèque complète de séquences d'archives et en intégrant des avatars AI réalistes. Ces avatars peuvent expliquer efficacement des procédures manufacturières complexes.
3
Step 3
Appliquez le branding et les voix off
Assurez la cohérence de la marque en appliquant le logo et la palette de couleurs de votre entreprise. Générez des voix off claires et professionnelles dans plusieurs langues pour articuler efficacement votre message, atteignant un public plus large.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo manufacturière en l'exportant sous forme de fichier MP4 haute résolution, prêt pour toute plateforme. Personnalisez les ratios d'aspect et ajoutez des sous-titres pour une accessibilité et un impact larges.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du contenu engageant pour les réseaux sociaux

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin de mettre en avant les processus de fabrication, les lancements de produits et la culture d'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI sans compétences complexes en montage ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles sans effort. Notre plateforme simplifie le processus de production vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos AI engageantes avec des Avatars AI et des voix off dynamiques, le tout sans nécessiter de compétences avancées en montage vidéo.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour un montage et une personnalisation vidéo complets. Les utilisateurs peuvent exploiter un éditeur par glisser-déposer, des modèles vidéo étendus et des contrôles de marque pour garantir un contenu conforme à la marque, y compris des options pour supprimer les arrière-plans vidéo ou intégrer des séquences d'archives.

HeyGen peut-il générer des Avatars AI réalistes et des voix off diversifiées pour mes vidéos ?

Absolument, HeyGen excelle dans la génération d'Avatars AI hyper-réalistes et de voix off diversifiées. Notre plateforme prend en charge le texte-à-vidéo à partir de script, vous permettant de créer des récits captivants avec des voix naturelles et des présentateurs numériques dynamiques dans plus de 140 langues.

Comment HeyGen peut-il soutenir la production vidéo évolutive pour les entreprises ?

HeyGen fonctionne comme une puissante plateforme vidéo AI, conçue pour être un outil de production vidéo en libre-service qui soutient les entreprises de toutes tailles. Elle facilite la création efficace de contenu vidéo pour les besoins marketing et d'entreprise, offrant des modèles de marque et des fonctionnalités pour une collaboration en temps réel.

