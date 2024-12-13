Créateur de Vidéos de Formation en Fabrication : Solutions AI Rapides et Faciles

Améliorez l'engagement des formations des employés et simplifiez la création de vidéos d'instruction en utilisant des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux nouveaux employés de fabrication, démontrant les protocoles de sécurité essentiels pour l'utilisation de machines légères. Le style visuel doit être épuré et étape par étape, avec des graphiques clairs à l'écran, tandis que l'audio offre une voix off calme et autoritaire. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres pour améliorer l'accessibilité dans les environnements bruyants et aider à la compréhension pour des apprenants divers.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour les employés expérimentés de la production, détaillant le calibrage et les vérifications de maintenance appropriés pour un nouveau robot d'assemblage automatisé. Cette formation technique doit utiliser un style visuel moderne et animé avec des diagrammes détaillés et une voix encourageante et experte. Utilisez un avatar AI pour présenter les informations complexes de manière engageante, en assurant cohérence et clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 2 minutes pour l'apprentissage et le développement des équipes de contrôle qualité, expliquant les critères d'inspection mis à jour pour les produits finis et comment identifier les défauts courants. L'approche visuelle doit être hautement procédurale, montrant des comparaisons claires avant-après, accompagnées d'une voix professionnelle et informative. Ce créateur de vidéos de formation bénéficiera de la conversion de texte en vidéo à partir de script pour faciliter les mises à jour de contenu et la traduction.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes pour annoncer et expliquer brièvement un nouveau flux de travail de fabrication allégée à tout le personnel de l'usine. L'esthétique visuelle doit être dynamique et engageante, utilisant des graphiques modernes et des organigrammes pour illustrer les changements de processus, accompagnés d'une voix enthousiaste et claire. Employez des modèles personnalisables pour assurer la cohérence de la marque et un déploiement rapide à travers l'organisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation en Fabrication

Produisez rapidement des vidéos de formation en fabrication professionnelles et engageantes en utilisant l'AI pour simplifier les processus complexes et améliorer l'apprentissage des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script de formation dans notre plateforme. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo transforme instantanément votre texte en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation, rendant les instructions complexes de fabrication claires et engageantes pour votre équipe.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Assurez-vous que vos vidéos d'instruction sont inclusives pour tous les apprenants en ajoutant facilement des sous-titres complets dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation de haute qualité et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête à être distribuée sur toutes vos plateformes d'apprentissage et de développement.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Technique

Expliquez clairement les processus de fabrication complexes et les protocoles de sécurité à travers des vidéos d'instruction faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos de formation en fabrication ?

HeyGen est un créateur de vidéos de formation alimenté par l'AI qui simplifie la création de vidéos d'instruction engageantes pour la formation des employés. Il améliore considérablement l'engagement en transformant des contenus de formation technique complexes en formats facilement assimilables.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation ?

HeyGen utilise des Avatars AI avancés et une technologie de génération de vidéos AI pour créer des vidéos de formation dynamiques. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des modèles personnalisables et personnaliser le contenu pour améliorer efficacement les initiatives d'apprentissage et de développement.

HeyGen peut-il aider à étendre mon contenu de formation à l'échelle mondiale ?

Absolument. HeyGen vous permet d'étendre la formation et d'atteindre des apprenants dans le monde entier en offrant la génération de voix off dans plus de 140 langues. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres, rendant vos vidéos d'instruction accessibles à une main-d'œuvre diversifiée.

Est-il possible de convertir des scripts textuels en vidéo avec HeyGen ?

Oui, la fonctionnalité puissante de conversion de texte en vidéo de HeyGen vous permet de transformer instantanément du contenu écrit en vidéos de formation professionnelles. Cette capacité alimentée par l'AI inclut la génération de voix off de haute qualité, simplifiant votre flux de création de contenu.

