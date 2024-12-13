Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés de fabrication, présentant les protocoles de sécurité essentiels de l'usine et l'utilisation des outils. Le style visuel doit être professionnel et informatif, combinant des séquences réelles d'usine avec des démonstrations animées claires, complétées par une voix off calme et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace.

