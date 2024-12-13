Générateur de Vidéos de Formation en Fabrication : Vidéos AI Rapides et Faciles

Transformez des tutoriels techniques complexes en formations en ligne claires et engageantes grâce au texte-à-vidéo.

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés de fabrication, présentant les protocoles de sécurité essentiels de l'usine et l'utilisation des outils. Le style visuel doit être professionnel et informatif, combinant des séquences réelles d'usine avec des démonstrations animées claires, complétées par une voix off calme et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo d'instruction engageante de 60 secondes est nécessaire pour les travailleurs expérimentés de la chaîne de fabrication, détaillant la nouvelle procédure de contrôle qualité pour l'assemblage des produits. Visuellement, elle combinera des démonstrations pratiques avec des graphiques à l'écran, présentés avec une livraison audio claire et instructive. Les modèles et scènes étendus de HeyGen peuvent structurer rapidement la vidéo, et sa génération de voix off garantira une narration cohérente.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel technique concis de 30 secondes pour les opérateurs introduisant le fonctionnement étape par étape d'une nouvelle machine de soudage automatisée. Cette vidéo nécessite un style visuel précis et en gros plan mettant en évidence les pièces et actions de la machine, soutenu par une narration technique ciblée. Incorporez les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et utilisez sa bibliothèque de médias/stock pour des séquences pertinentes de machines.
Exemple de Prompt 3
Les équipes L&D nécessitent une vidéo de communication interne dynamique de 15 secondes pour annoncer un module de formation à venir sur les principes de fabrication allégée. L'esthétique visuelle doit être moderne et engageante, respectant strictement les directives de la marque d'entreprise, avec une voix off énergique et professionnelle. L'utilisation du redimensionnement d'aspect et des exports de HeyGen garantit qu'elle s'adapte à diverses plateformes internes, tandis que les modèles et scènes permettent un développement rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation en Fabrication

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles et conformes à votre marque pour vos opérations de fabrication, en rationalisant la formation des employés et le partage des connaissances avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script de formation ou énoncez les points clés. Notre moteur AI utilisera cela pour générer le contenu vidéo de base grâce aux capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour être votre présentateur, améliorant l'engagement et la cohérence à travers vos modules de formation avec divers avatars AI.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Visuels
Incorporez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de marque, et sélectionnez des visuels de soutien dans la vaste bibliothèque de médias.
4
Step 4
Exportez et Diffusez la Formation
Finalisez votre vidéo avec la génération automatique de voix off et de sous-titres, puis exportez-la dans le format optimal pour vos plateformes de diffusion de formation en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Tutoriels Techniques Complexes

.

Transformez des processus de fabrication complexes et des tutoriels techniques en guides vidéo clairs et étape par étape avec la génération de script-à-vidéo assistée par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer la création de vidéos de formation en fabrication ?

HeyGen utilise un générateur de vidéos AI avancé pour simplifier la production de vidéos de formation en fabrication. Vous pouvez convertir du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et la génération de voix off, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour les vidéos pédagogiques. Cela permet une création de vidéos évolutive pour tous vos besoins de formation des employés.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace ?

HeyGen offre une suite robuste de fonctionnalités pour créer des vidéos de formation engageantes, y compris une vaste bibliothèque de modèles de vidéos de formation, des avatars AI personnalisables, et des capacités de texte-à-vidéo fluides. Vous pouvez également intégrer des contrôles de marque, des sous-titres/captions, et utiliser un moteur créatif pour produire un contenu de formation d'entreprise de haute qualité et professionnel.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos de formation d'entreprise ?

Oui, HeyGen fournit des contrôles de marque complets, permettant aux équipes L&D de télécharger des logos d'entreprise et d'intégrer les couleurs de la marque directement dans leurs vidéos de formation. Cela garantit que toutes les vidéos pédagogiques maintiennent une apparence cohérente et conforme à la marque pour la formation des employés et la diffusion de formations en ligne.

HeyGen peut-il aider les équipes L&D à créer des vidéos pédagogiques efficacement ?

Absolument. La plateforme intuitive de HeyGen est conçue pour aider les équipes L&D à produire rapidement et efficacement des vidéos pédagogiques de haute qualité. En utilisant des avatars AI, la conversion de texte en vidéo, et des modèles de vidéos de formation prêts à l'emploi, vous pouvez créer un contenu engageant pour la formation des employés sans expertise de production étendue.

