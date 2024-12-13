Générateur de Vidéos sur les Normes de Fabrication : AI pour la Formation & la Conformité

Générez des vidéos de formation sur les normes de fabrication et des vidéos de démonstration de produits en quelques minutes avec texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu, illustrant la simplicité de générer du contenu engageant avec une 'plateforme vidéo AI'. Utilisez des graphiques animés conviviaux et accessibles et des exemples d'applications réelles, animés par une voix off optimiste et claire, soulignant la facilité de créer une vidéo à partir d'un script en utilisant 'texte-à-vidéo à partir de script' et divers 'avatars AI'.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip d'instruction de 30 secondes pour les nouveaux employés dans les usines de fabrication ou le personnel existant ayant besoin d'un rappel rapide sur des procédures spécifiques, en se concentrant sur la 'formation en fabrication'. Le style visuel doit être clair et étape par étape, utilisant des diagrammes animés détaillés ou des images nettes de l'atelier de production, avec une 'génération de voix off' calme et autoritaire. Utilisez des 'modèles et scènes' pour assembler rapidement les étapes clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes pour les équipes marketing cherchant à augmenter l'engagement sur les 'réseaux sociaux', en démontrant une nouvelle fonctionnalité de produit. Le style visuel doit être rapide et visuellement attrayant, avec un montage de prises de vue de produits engageantes et de démonstrations d'interface utilisateur intuitives, sur une musique de fond moderne et tendance. Utilisez la vaste 'bibliothèque de médias/soutien de stock' pour des visuels vibrants et assurez un cadrage parfait avec 'redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' pour diverses plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos sur les Normes de Fabrication

Créez efficacement des vidéos claires et précises sur les normes de fabrication avec des outils alimentés par AI, garantissant la conformité et améliorant la formation.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'une Entrée Texte
Commencez par coller votre script directement dans la plateforme, en utilisant notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script pour générer instantanément une vidéo préliminaire pour vos normes de fabrication.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI Professionnel
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, donnant vie à vos normes de fabrication avec un présentateur crédible pour vos vidéos de formation ou explicatives.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo avec une riche sélection d'images personnalisées, de vidéos, ou utilisez notre vaste bibliothèque de médias/soutien de stock pour intégrer des visuels pertinents et démontrer clairement les processus.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Normes
Une fois satisfait, finalisez votre projet et téléchargez-le dans votre format préféré en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, prêt pour la distribution et garantissant une communication claire des normes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez Rapidement les Normes et Informations sur les Produits

Créez rapidement des mises à jour vidéo convaincantes et des vidéos explicatives sur les normes de fabrication ou les nouveaux produits pour les canaux de communication internes ou externes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo de fabrication ou de produit ?

HeyGen est une puissante plateforme vidéo AI, vous permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles sur les normes de fabrication et des vidéos de démonstration de produits engageantes. Utilisez nos capacités intuitives de texte-à-vidéo et nos divers modèles vidéo pour créer du contenu captivant efficacement. Vous pouvez également tirer parti de notre vaste bibliothèque de séquences pour enrichir vos récits.

HeyGen est-il un éditeur vidéo convivial pour les entreprises ?

Absolument. HeyGen propose un éditeur glisser-déposer qui rend la création vidéo accessible à tous, même sans expérience préalable en montage. Notre plateforme vous permet de produire facilement des vidéos de haute qualité en utilisant des avatars AI et une génération de voix off avancée, transformant vos scripts en histoires visuelles dynamiques.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation et des vidéos explicatives efficaces ?

Oui, HeyGen est idéal pour produire des vidéos de formation à fort impact et des vidéos explicatives concises pour diverses applications, y compris la formation en fabrication. Il vous suffit d'entrer votre script, et la technologie texte-à-vidéo de HeyGen, combinée à des avatars AI réalistes, générera un contenu éducatif clair et engageant.

Quelles sont les options d'exportation pour les vidéos réalisées avec HeyGen ?

HeyGen prend en charge l'exportation de vos vidéos finies au format MP4, garantissant la compatibilité avec toutes les principales plateformes. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect pour optimiser votre contenu pour les réseaux sociaux ou d'autres canaux spécifiques, et même incorporer le logo et les couleurs de votre marque pour un message cohérent.

