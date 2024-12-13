Créateur de Vidéos d'Intégration pour la Fabrication : Simplifiez la Formation

Intégrez rapidement les nouvelles recrues avec des vidéos de formation professionnelles et engageantes en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo animée dynamique de 60 secondes expliquant les subtilités d'un nouveau processus de chaîne de montage pour tout le personnel de fabrication. Utilisez un style visuel engageant, étape par étape, avec des éléments animés clairs et une narration informative et entraînante. Exploitez des modèles personnalisables et la fonction de texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de cette vidéo d'intégration détaillée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux nouvelles recrues de la fabrication, mettant en avant les valeurs fondamentales de l'entreprise et sa culture collaborative. Le style visuel et audio doit être inspirant et moderne, avec des séquences dynamiques de la bibliothèque de médias/soutien de stock qui transmettent le travail d'équipe et l'innovation, soutenues par une musique de fond entraînante et des sous-titres clairs. Cette pièce accueillante agit comme un outil efficace de création de vidéos d'intégration.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo explicative rapide de 50 secondes offrant une visite virtuelle des principaux départements au sein d'une grande installation de fabrication, ciblant tous les nouveaux employés de l'entreprise à travers divers rôles. La vidéo doit adopter un style visuel élégant, informatif et rapide, complété par une voix off énergique. Utilisez des modèles et des scènes pour un développement rapide et assurez le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour diverses plateformes internes, fonctionnant comme un outil complet de création de vidéos explicatives.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Intégration pour la Fabrication

Rationalisez votre processus d'intégration des nouveaux employés avec des vidéos engageantes et professionnelles. Créez un contenu de formation efficace sans compétences en design grâce à notre plateforme intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo d'Intégration
Commencez par coller votre script d'intégration dans notre plateforme. Utilisez notre fonction de texte en vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement vos scènes vidéo initiales, vous faisant gagner un temps précieux.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu, ajoutant une touche humaine à vos vidéos d'intégration pour la fabrication.
3
Step 3
Affinez avec des Voix Off et des Médias
Utilisez notre fonction de génération de voix off pour ajouter une narration professionnelle dans plusieurs langues. Intégrez de la musique de fond pertinente, des séquences de stock, ou téléchargez vos propres médias pour enrichir vos vidéos de formation.
4
Step 4
Exportez et Intégrez les Employés
Une fois votre vidéo d'intégration pour la fabrication terminée, exportez-la facilement dans le format d'image et la résolution souhaités. Partagez-la sur vos plateformes pour intégrer efficacement vos employés avec un contenu engageant.

Produisez Rapidement des Vidéos d'Intégration Engagantes

Créez efficacement des vidéos d'intégration captivantes pour les rôles de fabrication, économisant du temps et assurant un engagement élevé sans outils complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes ?

HeyGen simplifie le rôle de créateur de vidéos d'intégration en offrant des modèles personnalisables et des avatars AI, vous permettant de produire facilement des vidéos de haute qualité sans nécessiter de compétences avancées en design ou en technologie. Vous pouvez générer du contenu vidéo animé professionnel à partir d'un simple script, rendant le processus efficace et créatif.

HeyGen peut-il produire des vidéos d'intégration animées professionnelles adaptées aux industries manufacturières ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI puissante qui permet la création de vidéos de formation professionnelles, y compris celles pour l'intégration dans le secteur manufacturier. Avec des fonctionnalités comme les avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, vous pouvez générer automatiquement des vidéos à la fois informatives et visuellement attrayantes, améliorant ainsi la façon dont vous intégrez vos employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour une intégration d'employés percutante ?

HeyGen se distingue en fournissant des avatars AI et des capacités de narration AI, transformant les scripts en vidéos explicatives dynamiques. Cela permet des expériences de formation personnalisées et cohérentes, améliorant considérablement la façon dont vous intégrez vos employés avec un contenu engageant et facile à assimiler.

Comment HeyGen permet-il une personnalisation de la marque et du contenu dans les vidéos d'intégration pour la fabrication ?

HeyGen prend en charge une personnalisation étendue, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre marque dans n'importe quel modèle personnalisable. Vous pouvez créer des vidéos d'intégration uniques en fournissant simplement un script, garantissant que vos supports de formation sont parfaitement alignés avec l'identité de votre entreprise.

