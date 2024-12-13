générateur de vidéos de formation managériale : Former les leaders plus rapidement

Créez facilement des vidéos de formation au leadership engageantes. Utilisez des avatars AI pour délivrer un contenu dynamique et améliorer la performance des managers.

Générez une vidéo de formation managériale de 90 secondes conçue pour les nouveaux managers, en mettant l'accent sur une expérience d'intégration personnalisée. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical exposant les points clés de la culture d'entreprise et les responsabilités initiales. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un ton engageant et accueillant, accompagné d'un son clair et net.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation de 2 minutes abordant le Développement du Leadership, couvrant spécifiquement les techniques de gestion de la performance efficaces. Visez un style visuel informatif et dynamique avec des séquences vidéo professionnelles de la bibliothèque média de HeyGen, complétées par une voix off claire et autoritaire. Cette vidéo bénéficiera aux chefs d'équipe et superviseurs existants, démontrant comment convertir du texte en vidéos engageantes en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo tutorielle technique de 60 secondes pour mettre à jour tous les employés, en particulier les équipes L&D, sur une nouvelle description de flux de travail interne. Le style visuel doit être étape par étape et moderne, avec des superpositions de texte à l'écran et des graphiques, accompagné d'une narration précise. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et faciliter la mise à jour du contenu, illustrant un cas d'utilisation pratique d'un générateur de vidéo AI dans la formation en entreprise.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les managers présentant un bref scénario de résolution de conflit, ciblant le management intermédiaire. La vidéo doit utiliser des avatars AI réalistes pour représenter une interaction employé-manager, avec des voix off AI diversifiées fournissant différentes perspectives. Le style visuel doit être empathique et clair, démontrant des stratégies efficaces d'engagement des employés et comment la génération de voix off de HeyGen simplifie la création de dialogues nuancés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation managériale

Rationalisez la création de contenu de formation managériale engageant et efficace en utilisant des avatars AI et une génération vidéo intelligente, simplifiant les mises à jour et la localisation.

1
Step 1
Créez votre script
Rédigez le contenu de votre vidéo de formation managériale. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo pour générer instantanément votre scène vidéo initiale avec notre créateur de vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou votre personnage de formation. Appliquez un modèle professionnel pour établir rapidement l'apparence et le ressenti de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des éléments clés
Générez des voix off AI au son naturel pour votre script et intégrez des éléments de marque essentiels comme les logos et les couleurs. Activez les sous-titres automatiques pour une accessibilité accrue.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Traduisez facilement votre vidéo en plusieurs langues avec des traductions en un clic, assurant une portée mondiale. Distribuez votre contenu de formation avec des options pour des mises à jour sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez les compétences en leadership

.

Développez des compétences en leadership critiques et inspirez vos équipes de management en utilisant des vidéos dynamiques, générées par AI, à la fois motivantes et instructives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos de formation managériale ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour générer des vidéos de formation managériale professionnelles et engageantes à partir de texte. Cette capacité simplifie le processus de production, rendant la création de contenu de formation de haute qualité pour le développement du leadership et l'intégration personnalisée beaucoup plus rapide.

HeyGen peut-il aider les équipes L&D à mettre à jour et localiser rapidement le contenu de formation ?

Oui, HeyGen est conçu pour des mises à jour sans effort et des traductions en un clic, permettant aux équipes L&D de rafraîchir facilement les vidéos de formation existantes et de localiser le contenu pour des audiences mondiales diverses. Cela garantit que les supports de formation restent actuels et pertinents sans nécessiter une reproduction extensive.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour documenter les flux de travail et créer des guides pratiques ?

HeyGen propose un Enregistreur d'Écran AI et un Assistant Vidéo AI, permettant aux utilisateurs de capturer des flux de travail complexes et de créer des tutoriels techniques détaillés ou des guides pratiques. Ces outils facilitent la documentation vidéo efficace et peuvent générer automatiquement des sous-titres pour une clarté accrue.

Comment HeyGen assure-t-il la sécurité et la conformité du contenu des vidéos de formation ?

HeyGen maintient des normes de sécurité robustes, y compris la conformité SOC 2 et RGPD, pour protéger le contenu de vos vidéos de formation. Cela garantit que toutes les vidéos d'intégration des employés et de formation managériale sensible sont gérées au sein d'une plateforme vidéo AI sécurisée et conforme.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo