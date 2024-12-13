Générateur de Vidéo de Bienvenue pour Manager pour Simplifier l'Intégration

Créez facilement des vidéos personnalisées de présentation de manager pour les nouveaux employés en utilisant des avatars AI avancés pour faire une excellente première impression.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, démontrant les valeurs clés de l'entreprise et offrant un aperçu rapide des ressources virtuelles. La vidéo doit avoir un style visuel engageant et professionnel, en utilisant les avatars AI de HeyGen avec une génération de voix off claire pour garantir que l'information est transmise de manière efficace et agréable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de bienvenue créative de 30 secondes pour le manager, destinée aux nouveaux employés avant leur premier jour, en établissant un ton inspirant pour leur parcours. Le style visuel et audio doit être dynamique et motivant, propulsé par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des récits captivants à partir d'un script écrit.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo introductive de 50 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, en se concentrant sur l'intégration de l'équipe et en montrant des aperçus du travail collaboratif quotidien. Employez un style visuel soutenant et énergique avec une piste de fond entraînante, enrichissant le contenu en incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Bienvenue pour Manager

Créez facilement des vidéos personnalisées de présentation de manager pour les nouveaux employés, améliorant votre expérience d'intégration des employés avec l'AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle personnalisable ou entrez directement votre texte pour commencer à générer votre message de bienvenue du manager.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer le message de bienvenue de votre manager, offrant un visuel professionnel et engageant.
3
Step 3
Générez le Message du Manager
Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir votre message de bienvenue écrit en une voix off naturelle délivrée par l'avatar choisi.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format souhaité, prête à être intégrée dans votre programme d'intégration des employés et à accueillir les nouveaux arrivants.

Cas d'Utilisation

Rationalisez le Contenu d'Intégration des Nouveaux Employés

Rationalisez le Contenu d'Intégration des Nouveaux Employés

Générez rapidement des vidéos de bienvenue personnalisées pour les managers à grande échelle, rationalisant la création de contenu pour les nouveaux employés à l'échelle mondiale et améliorant l'engagement précoce.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus de génération de vidéos de bienvenue pour manager ?

HeyGen révolutionne votre processus de génération de vidéos de bienvenue pour manager en utilisant une technologie avancée de génération de vidéos AI pour créer des vidéos de présentation de manager professionnelles et engageantes. Notre plateforme facilite la création de contenus captivants pour les nouveaux employés avec des modèles personnalisables et des capacités de texte-à-vidéo, garantissant un accueil chaleureux et cohérent.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration de marque ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour créer des vidéos d'intégration de marque qui reflètent l'identité de votre entreprise. Vous pouvez utiliser nos modèles personnalisables et appliquer votre branding spécifique, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que chaque projet de création de vidéo d'intégration s'aligne parfaitement avec vos directives de marque.

Est-il facile de créer des vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec la plateforme de HeyGen ?

Créer des vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec HeyGen est extrêmement facile et intuitif. Notre éditeur par glisser-déposer vous permet d'assembler rapidement des scènes, tandis que la fonctionnalité de texte-à-vidéo convertit votre script vidéo en contenu soigné. Vous pouvez même personnaliser les messages pour les nouveaux employés en utilisant des avatars AI réalistes et un support multilingue.

Les avatars AI peuvent-ils personnaliser l'expérience d'intégration pour les nouveaux employés ?

Absolument, les avatars AI réalistes de HeyGen peuvent personnaliser de manière significative l'expérience d'intégration pour les nouveaux employés. Ces avatars AI peuvent livrer une vidéo de présentation de manager amicale ou expliquer des sujets complexes, rendant l'information plus engageante et accessible. Ils garantissent une présentation cohérente et de haute qualité dans toutes vos vidéos d'intégration.

