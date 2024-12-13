Créateur de Vidéos de Formation : Créez des Vidéos Engagantes avec l'AI
Donnez à vos équipes L&D les moyens de créer du contenu de développement professionnel plus rapidement avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un guide pratique concis de 60 secondes ciblant les managers existants, démontrant des techniques efficaces de feedback de performance avec un style visuel clair et instructif incluant des superpositions de texte animées pour les points clés et une voix off calme et autoritaire, en exploitant la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et les sous-titres/captions pour une communication claire dans votre créateur de vidéos de formation.
Produisez une vidéo d'annonce dynamique de 30 secondes pour tous les managers, expliquant une nouvelle politique d'entreprise avec des coupes rapides, une musique de fond professionnelle, et un avatar AI engageant délivrant le message principal, redimensionnée instantanément pour diverses plateformes grâce au redimensionnement & exportation de rapport d'aspect de HeyGen et à la génération de voix off pour être un générateur de vidéos AI efficace.
Concevez une vidéo de formation scénarisée percutante de 90 secondes pour les managers de niveau intermédiaire sur la résolution de conflits, présentant des visuels réalistes et dramatiques issus de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnés d'une narration nette et professionnelle et d'une musique de fond de soutien, entièrement équipée de sous-titres/captions pour l'accessibilité, facilitant ainsi la tâche des équipes L&D pour savoir comment créer des vidéos de formation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation.
Développez et étendez plus rapidement les cours de formation pour managers pour atteindre plus d'employés à l'échelle mondiale avec un développement professionnel crucial.
Améliorer l'Impact de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation pour managers dynamiques et interactives, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation à partir de texte. Notre plateforme utilise des avatars AI et des voix off AI réalistes, transformant vos scripts en contenu engageant sans compétences complexes en montage vidéo.
HeyGen peut-il aider les équipes L&D à créer des vidéos de formation engageantes pour le développement des employés ?
Absolument. HeyGen permet aux équipes L&D de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité et engageantes. Utilisez nos modèles personnalisables, avatars AI, et capacités de texte-à-vidéo pour créer des vidéos d'intégration, des guides pratiques, et du contenu de développement professionnel qui résonne avec les employés.
Quelles capacités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des guides pratiques et du contenu pédagogique ?
HeyGen offre des fonctionnalités créatives robustes pour produire des guides pratiques dynamiques et du contenu pédagogique. Intégrez facilement l'enregistrement d'écran, les superpositions de texte, et la narration générée par AI, garantissant que votre documentation vidéo est claire, visuellement attrayante, et rend les flux complexes faciles à comprendre.
Comment HeyGen peut-il améliorer l'efficacité de la génération de documentation vidéo alimentée par AI ?
HeyGen améliore considérablement l'efficacité en vous permettant de générer de la documentation vidéo alimentée par AI avec rapidité et facilité. Notre plateforme simplifie le processus de création de vidéos de formation, offrant des fonctionnalités pour des mises à jour sans effort et des traductions en un clic pour garder votre contenu éducatif actuel et accessible.