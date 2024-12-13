Générateur de Vidéos de Formation pour Managers : Boostez la Formation et le Développement avec l'AI

Créez des vidéos de formation personnalisées pour les équipes de formation et développement sans effort en utilisant des avatars AI pour engager efficacement les managers.

Créez une vidéo de formation à la conformité d'une minute pour les nouveaux managers, mettant en avant les politiques RH essentielles. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et autoritaire, accompagné d'une voix off claire et calme. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement le texte préparé en une session informative, démontrant comment un générateur de vidéos de formation pour managers peut offrir des gains de temps et de coûts pour les équipes de formation et développement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration personnalisée de 90 secondes pour un nouveau membre de l'équipe commerciale, en l'introduisant à la culture de l'entreprise et aux contacts clés. Le style visuel et audio doit être amical, accueillant et utiliser des éléments animés engageants. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour créer un mentor virtuel cohérent, mettant en avant la capacité de la plateforme à générer des vidéos de formation personnalisées pour une intégration efficace des employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation technique de 2 minutes expliquant une fonctionnalité logicielle complexe pour une équipe d'ingénierie mondiale. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle hautement instructive et détaillée, complétée par une voix off multilingue. Utilisez les fonctionnalités de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen pour localiser les vidéos avec l'AI, garantissant l'accessibilité pour tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur langue principale.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 45 secondes pour l'habilitation des ventes, conçue pour présenter une nouvelle gamme de produits à des clients potentiels. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et persuasif, avec une musique de fond entraînante et une narration confiante. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer la présentation et utilisez le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour une distribution facile sur diverses plateformes de médias sociaux et de présentation, en faisant un contenu vidéo engageant pour les ventes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour Managers

Produisez sans effort des vidéos de formation percutantes pour managers avec l'AI. Transformez le texte en contenu visuel engageant, personnalisez avec des avatars AI, et offrez des expériences d'apprentissage personnalisées.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu de formation, ou laissez notre générateur de scripts AI vous aider à structurer votre message pour un apprentissage et un développement efficaces.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre manager à l'écran, offrant une présentation cohérente et professionnelle pour vos vidéos de formation personnalisées.
3
Step 3
Personnalisez avec Voix et Fonctionnalités
Générez des voix off AI naturelles dans plusieurs langues, intégrez des sous-titres fermés, et ajoutez des éléments interactifs pour renforcer l'engagement de vos équipes de formation et développement.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Vidéo
Téléchargez vos vidéos de formation terminées dans divers formats, suivez l'engagement avec des analyses intégrées, et mettez facilement à jour le contenu au fur et à mesure que les besoins évoluent, économisant temps et ressources.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivationnelles

.

Produisez des vidéos inspirantes et motivationnelles qui favorisent les qualités de leadership et renforcent le moral des équipes de management.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour managers ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos de formation engageantes, en utilisant des avatars AI et des voix off générées par AI. Cette plateforme d'AI générative réduit considérablement le temps et les coûts, en faisant un générateur de vidéos de formation idéal pour les équipes de formation et développement.

HeyGen peut-il localiser le contenu de formation pour un public mondial ?

Absolument, HeyGen vous permet de localiser des vidéos avec l'AI dans plus de 140 langues, avec des sous-titres fermés. Cela garantit que vos vidéos de formation personnalisées sont accessibles et percutantes pour des équipes diversifiées à travers le monde.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour la formation et le développement ?

HeyGen offre un générateur de scripts AI, des modèles, et la possibilité d'ajouter des éléments interactifs pour améliorer l'apprentissage. De plus, des analyses intégrées fournissent des insights sur la performance des vidéos, faisant de HeyGen une plateforme vidéo AI complète pour les équipes de formation et développement.

Comment les équipes de formation et développement peuvent-elles déployer HeyGen pour divers besoins de formation ?

HeyGen prend en charge une large gamme de besoins de formation, de l'intégration des employés à l'habilitation des ventes et à la formation technique. Ses capacités robustes de générateur de vidéos AI en font une solution flexible pour créer des vidéos de formation soignées, professionnelles et personnalisées de manière efficace.

