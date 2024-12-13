Créateur de Vidéos de Coaching pour Managers pour Améliorer la Formation avec l'IA

Créez facilement des vidéos de coaching engageantes et des programmes de formation à partir de scripts avec l'IA.

460/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les managers existants cherchant à affiner leurs techniques de retour d'information, construisez une vidéo de coaching dynamique de 45 secondes. Cette pièce devrait employer un style visuel engageant avec des éléments animés, démontrant des scénarios clés de feedback, le tout créé efficacement en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script et amélioré par des modèles et scènes professionnels pour maintenir une esthétique cohérente. C'est crucial pour les professionnels des RH cherchant à élever les capacités de coaching de leur équipe.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous de produire une vidéo de coaching de 30 secondes inspirante, spécifiquement destinée à favoriser une culture d'entreprise de partage continu des connaissances et de mentorat ? Son style visuel et audio collaboratif et inspirant devrait tirer parti de clips d'interaction d'équipe diversifiés de la bibliothèque de médias/soutien de stock, garantissant l'accessibilité pour tous les employés, en particulier la haute direction, grâce à des sous-titres clairs pour promouvoir un environnement de coaching solidaire.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo moderne de 60 secondes qui offre des conseils inestimables et concis pour des sessions de coaching virtuel efficaces, adaptées aux managers à distance. Le style visuel propre et net incorporera des effets d'écran partagé pour mettre en évidence les meilleures pratiques, avec son affichage optimal sur diverses plateformes garanti par le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect. Un avatar IA, délivrant une voix experte, guidera les spectateurs à travers des stratégies essentielles pour des programmes de formation à distance réussis, en faisant un atout indispensable pour toute entreprise de coaching.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Coaching pour Managers

Créez facilement des vidéos de coaching professionnelles et percutantes en seulement quatre étapes, en dotant vos managers de contenu engageant et partageable pour une formation efficace.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar IA et Script
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA réalistes et saisissez facilement votre script de coaching. Notre Générateur d'Avatar IA donne vie à votre contenu, offrant un présentateur à l'écran convaincant pour vos vidéos de formation.
2
Step 2
Ajoutez Branding et Médias
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et d'autres éléments visuels de votre entreprise en utilisant nos contrôles de branding intuitifs. Améliorez votre message avec des photos ou vidéos de stock pertinentes de notre vaste bibliothèque de médias.
3
Step 3
Générez Voix Off et Sous-titres
D'un clic, convertissez votre script en discours naturel grâce à notre génération avancée de voix off. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour garantir que vos vidéos de coaching soient accessibles et facilement comprises par tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Vidéos
Finalisez votre vidéo de coaching professionnelle en ajustant le rapport d'aspect et en l'exportant dans le format souhaité. Distribuez facilement votre contenu pour un partage efficace des connaissances au sein de votre équipe ou organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu de Coaching Motivant

.

Développez des vidéos de coaching percutantes et inspirantes qui élèvent les managers et stimulent le changement comportemental positif et la motivation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de coaching pour managers efficace ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos IA qui simplifie la création de contenu de vidéos de coaching pour managers engageantes. Il permet une production sans effort de vidéos de formation professionnelles et de vidéos de coaching, rationalisant vos initiatives de coaching en management avec des résultats de haute qualité.

Comment le générateur de vidéos IA de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en vidéo à partir de script, générant des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle en quelques minutes. Cela réduit considérablement le temps et l'effort nécessaires pour produire des programmes de formation convaincants, rendant le processus très efficace.

Les professionnels des RH peuvent-ils utiliser HeyGen pour des programmes de formation de marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux professionnels des RH de personnaliser les programmes de formation avec les logos et couleurs de l'entreprise pour une identité visuelle cohérente. Utilisez des modèles et des scènes personnalisables, ainsi que des sous-titres automatiques, pour créer des vidéos de formation soignées et accessibles adaptées à votre organisation.

HeyGen est-il adapté à une entreprise de coaching pour créer des vidéos de coaching ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos IA idéal pour une entreprise de coaching cherchant à produire des vidéos de coaching engageantes et à favoriser le partage des connaissances. Sa plateforme intuitive et ses fonctionnalités puissantes permettent une création sans effort de vidéos de formation professionnelles pour le développement interne et l'engagement des clients externes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo