Créateur de Vidéos de Gestion : Simplifiez Votre Flux de Travail

Créez des vidéos marketing engageantes sans effort en utilisant des modèles conçus par des professionnels.

Créez une vidéo marketing percutante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux de promouvoir leurs dernières offres. Cette pièce énergique doit présenter des visuels lumineux et engageants ainsi qu'une bande sonore entraînante, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour créer rapidement un aspect soigné. Mettez l'accent sur des présentations dynamiques de produits avec des transitions fluides et des éléments graphiques clairs pour capter l'attention.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez un tutoriel informatif de 45 secondes sur les outils vidéo AI conçu pour les formateurs d'entreprise introduisant de nouveaux logiciels à leurs équipes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant du texte à l'écran et la génération de voix off robuste de HeyGen pour délivrer des instructions avec un ton calme et autoritaire. Cette production vidéo doit simplifier les concepts complexes, les rendant faciles à assimiler pour un public d'employés diversifié.
Imaginez une vidéo courte et vibrante de 60 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux chargés d'augmenter l'engagement sur diverses plateformes sociales. L'esthétique visuelle doit être rapide et dynamique, employant des coupes rapides, de la musique de fond tendance et des animations de texte pop-up pour illustrer un point. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et un impact maximal pour les spectateurs regardant sans son, transformant les séquences brutes en contenu captivant grâce à un montage vidéo efficace.
Créez une vidéo d'introduction de marque concise de 15 secondes, parfaite pour que les responsables de marque impressionnent les recrues potentielles avec les valeurs de l'entreprise. Cette pièce nécessite un style visuel élégant et sophistiqué, avec des éléments de marque cohérents dérivés d'un Kit de Marque, complétés par une bande sonore orchestrale inspirante. Assurez-vous de mettre en avant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen, permettant une adaptation sans faille pour différentes plateformes de gestion vidéo tout en maintenant l'intégrité visuelle.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Gestion

Rationalisez votre processus de création et de gestion de vidéos avec des outils intuitifs, produisant un contenu professionnel et percutant efficacement pour tous vos besoins commerciaux.

1
Step 1
Créez Votre Fondation Vidéo
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une large gamme de modèles conçus par des professionnels ou en utilisant le texte-à-vidéo à partir de votre script pour rapidement poser les bases de votre vidéo de gestion.
2
Step 2
Enrichissez avec un Contenu Engagé
Améliorez votre vidéo avec des visuels et de l'audio dynamiques. Intégrez des avatars AI ou utilisez la génération de voix off pour donner vie à votre message, assurant une communication claire.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Maintenez la cohérence de la marque sans effort. Implémentez les éléments uniques de votre Kit de Marque, y compris les logos et les couleurs, et ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité et une meilleure rétention du message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Finalisez votre production en utilisant le redimensionnement et les exportations des formats d'image, vous permettant de sortir votre vidéo de gestion en haute qualité MP4, optimisée pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Publicités Marketing

Générez des publicités vidéo efficaces et performantes en quelques minutes pour accélérer les campagnes marketing et obtenir de meilleurs résultats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos marketing engageantes ?

HeyGen fournit des outils vidéo AI puissants et un éditeur glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos marketing de haute qualité avec des modèles conçus par des professionnels et une riche bibliothèque de séquences.

Quelles capacités offre HeyGen en tant que créateur de vidéos AI ?

En tant que créateur de vidéos AI avancé, HeyGen simplifie la production vidéo en offrant des avatars AI, une fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, et des contrôles de marque complets pour garantir un résultat professionnel.

HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour les utilisateurs ?

HeyGen simplifie le montage vidéo avec des modèles et scènes intuitifs, permettant un agencement et une personnalisation faciles. Les utilisateurs peuvent également incorporer des éléments graphiques, des transitions et de la musique pour des résultats soignés sans logiciel complexe.

HeyGen peut-il soutenir une identité de marque cohérente dans tout le contenu vidéo ?

Absolument. HeyGen propose un Kit de Marque complet qui permet aux utilisateurs de maintenir une cohérence de marque avec des logos, couleurs et polices personnalisés dans toutes leurs vidéos produites, en faisant un excellent outil de création de vidéos de gestion pour un contenu aligné sur la marque.

