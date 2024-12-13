Générateur de Vidéos de Formation en Management : Créez du Contenu L&D Engagé

Créez rapidement des vidéos de formation personnalisées pour les employés avec des avatars IA, transformant les scripts en contenu engageant pour les équipes L&D.

Générez une vidéo de bienvenue engageante de 60 secondes pour les nouveaux employés, visant à les familiariser avec la culture et les valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, mettant en scène des avatars IA diversifiés et amicaux présentant les informations clés, complétés par un ton audio chaleureux et professionnel. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour créer une introduction personnalisée et accessible à l'organisation, rendant ces vidéos de formation IA percutantes dès le premier jour.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation en management concise de 45 secondes démontrant des stratégies efficaces de résolution de conflits pour les managers de niveau intermédiaire. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et pédagogique avec des exemples animés clairs et des scénarios, accompagnés d'une voix off calme et autoritaire. Exploitez la capacité de génération de voix off de HeyGen pour fournir des conseils d'experts, améliorant la qualité globale de vos programmes de formation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 30 secondes expliquant la nouvelle politique de télétravail à tous les employés de divers départements. La présentation visuelle doit être claire et simple, utilisant des graphiques simples et du texte à l'écran pour mettre en évidence les principaux changements de politique, soutenus par une narration audio claire et neutre. Assurez l'accessibilité et la compréhension en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour cette pièce essentielle de formation des employés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes mettant en avant l'efficacité et les avantages d'un nouvel outil de gestion de projet interne, ciblant les équipes L&D internes et les chefs de département. La vidéo doit présenter un design visuel moderne et dynamique avec des coupes rapides et des transitions engageantes, complétées par une voix enthousiaste et professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer rapidement le contenu écrit en visuels captivants, en exploitant des modèles vidéo efficaces pour une production rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Management

Créez facilement des vidéos de formation en management percutantes en utilisant des avatars IA et des fonctionnalités d'édition intelligentes pour engager vos équipes L&D.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre script de formation en management préparé directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script disposera instantanément votre contenu pour la création vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA et un Modèle
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars IA pour représenter votre présentateur. Ensuite, sélectionnez un modèle vidéo approprié pour établir le style visuel et la scène de votre formation.
3
Step 3
Générez une Voix Off Professionnelle
Exploitez notre capacité de génération de voix off pour créer une narration naturelle pour votre vidéo, donnant vie à votre script avec un audio de haute qualité.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence. Ensuite, exportez votre vidéo soignée pour une distribution fluide à vos équipes L&D.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du Contenu de Leadership Inspirant

.

Créez des vidéos convaincantes pour développer les compétences en leadership et motiver les équipes de management, favorisant l'amélioration culturelle et la performance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation IA pour les équipes L&D ?

HeyGen permet aux équipes L&D de générer rapidement des vidéos de formation professionnelles alimentées par l'IA en utilisant des avatars IA avancés et la technologie de texte-à-vidéo. Ce générateur de vidéos IA innovant transforme les scripts en contenu visuel engageant, simplifiant considérablement le processus de production pour divers programmes de formation.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation personnalisées pour l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos de formation personnalisées parfaites pour l'intégration des employés et d'autres formations complètes. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo personnalisables et des avatars IA pour fournir un contenu cohérent et engageant adapté aux besoins spécifiques de votre audience.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité visuelle et audio du contenu vidéo de formation en management ?

HeyGen propose des fonctionnalités complètes telles que la génération de voix off IA de haute qualité et le sous-titrage IA pour améliorer la clarté et l'accessibilité de votre contenu vidéo de formation en management. Son éditeur vidéo IA robuste prend en charge les animations créatives et offre divers outils pour perfectionner votre contenu visuel.

À quelle vitesse puis-je transformer un script en vidéo de formation professionnelle avec HeyGen ?

Avec les puissantes capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, vous pouvez transformer votre script en une vidéo de formation soignée en quelques minutes. La plateforme intègre une génération de script efficace et des avatars IA réalistes pour accélérer votre flux de création de contenu pour tout programme de formation.

