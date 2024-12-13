Créateur de Vidéos Explicatives de Gestion : Simplifiez Vos Opérations

Créez instantanément des vidéos explicatives animées avec génération de voix off pour une formation en gestion claire et concise.

Créez une vidéo explicative convaincante d'une minute ciblant les chefs de projet et les responsables d'équipe, démontrant comment HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives de gestion. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle, illustrant le flux de travail fluide depuis un simple script jusqu'à une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement du contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo explicative engageante de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu, montrant comment créer facilement des vidéos explicatives pour les réseaux sociaux. Utilisez un style d'animation dynamique, engageant et amical avec une voix chaleureuse et invitante, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et des divers avatars AI pour produire rapidement un contenu de qualité professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour les éducateurs en technologie et les formateurs d'entreprise introduisant un nouveau logiciel, en se concentrant sur la simplification des explications techniques complexes. Le style visuel doit être un mélange d'enregistrements d'écran clairs et d'avatars AI animés, accompagné d'une voix off précise, soulignant comment les capacités de création vidéo AI de HeyGen, y compris les sous-titres automatiques, améliorent l'apprentissage et la rétention.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative polyvalente de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, illustrant comment HeyGen peut répondre à leurs divers besoins en stratégie marketing, des lancements de produits à la formation interne. Cette vidéo doit présenter une esthétique professionnelle et de marque, une musique de fond inspirante et une voix off confiante, démontrant la flexibilité du redimensionnement et des exportations en fonction du format pour diverses plateformes et la facilité de génération de voix off.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives de Gestion

Créez sans effort des vidéos explicatives professionnelles pour clarifier des concepts de gestion complexes, engager votre équipe et simplifier la communication avec notre créateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Explicative
Commencez par convertir votre script de gestion en vidéos explicatives professionnelles en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, posant ainsi les bases de votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Style
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre message et améliorez vos vidéos explicatives animées avec des visuels engageants et une performance de personnage.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script, assurant une communication claire et percutante pour tous vos points clés et instructions.
4
Step 4
Exportez avec Texte et Sous-titres
Finalisez votre vidéo en ajoutant du texte et des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format souhaité pour un partage sans faille.

Cas d'Utilisation

Développez des Publicités Vidéo à Fort Impact

Concevez et lancez rapidement des publicités vidéo performantes, expliquant les avantages des produits et stimulant l'acquisition de clients pour votre entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI avancé, rationalise le processus de création de vidéos explicatives convaincantes. Les utilisateurs peuvent facilement sélectionner parmi des modèles de vidéos explicatives professionnels et utiliser l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour construire rapidement leur récit. Cette combinaison puissante réduit considérablement le temps de production et la complexité.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos explicatives ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour une personnalisation approfondie des vidéos explicatives, y compris des animations avancées et une intégration transparente de texte et de sous-titres. Notre plateforme permet également aux utilisateurs de générer des voix off réalistes et d'incorporer des vidéos de stock de haute qualité à partir d'une vaste bibliothèque multimédia, garantissant un produit final professionnel et engageant.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos explicatives de gestion pour des besoins divers ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos explicatives de gestion complet, capable de produire des vidéos pour diverses stratégies marketing et applications sur les réseaux sociaux. Sa polyvalence permet de créer facilement des vidéos adaptées aux lancements de produits, à la formation et aux communications internes, répondant à des exigences commerciales variées.

Comment les utilisateurs peuvent-ils exploiter l'AI dans HeyGen pour créer des vidéos explicatives à partir d'un script ?

Les utilisateurs peuvent créer efficacement des vidéos explicatives en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo AI de HeyGen. Il suffit d'entrer votre script, et les avatars AI de HeyGen livreront le contenu avec des voix off naturelles, générant automatiquement des sous-titres pour produire des vidéos de haute qualité avec un minimum d'effort.

