Générateur de Vidéos de Développement Managérial : Formez les Leaders Plus Rapidement

Rationalisez votre flux de travail de formation et développement et créez des formations engageantes en quelques minutes grâce à la puissante génération de texte-à-vidéo.

546/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 45 secondes destinée à tous les employés d'une entreprise, expliquant une nouvelle politique de conformité à l'échelle de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, avec des animations concises clarifiant les points clés, complétées par une voix off professionnelle et stable. Assurez la rétention des connaissances en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour une meilleure compréhension et accessibilité lors de cette formation cruciale sur la conformité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes offrant des conseils rapides et pratiques pour une livraison efficace de feedback, spécifiquement pour les managers de niveau intermédiaire désireux d'affiner leurs compétences en leadership. L'esthétique doit être énergique et directe, utilisant des coupes rapides de séquences d'archives pertinentes et une piste sonore entraînante, assurant un flux de travail simplifié. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour convertir rapidement les conseils préparés en un segment engageant pour les équipes de formation et développement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle soignée de 15 secondes pour susciter l'enthousiasme pour un prochain atelier de leadership interne parmi les participants potentiels au sein de l'organisation. Le style visuel et audio doit être inspirant et moderne, avec des graphismes nets et une bande sonore motivante, en accord avec l'image de marque de l'entreprise. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une annonce percutante pour cette pièce essentielle de production vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Développement Managérial

Créez rapidement des vidéos de développement managérial engageantes et efficaces, en exploitant l'AI pour rationaliser la création de contenu et améliorer l'apprentissage de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par saisir votre contenu de développement managérial sous forme de texte. Notre plateforme transforme votre script en une vidéo dynamique, propulsée par une technologie avancée de texte-à-vidéo, et vous permet de choisir parmi divers avatars AI pour représenter votre message.
2
Step 2
Choisissez un Modèle et Personnalisez Votre Contenu
Accélérez votre processus de création en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles préfabriqués conçus pour divers scénarios de formation. Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide des contrôles de personnalisation de marque pour maintenir la cohérence et le professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et l'engagement de vos vidéos de développement managérial avec une voix off AI de haute qualité. Générez automatiquement des sous-titres et captions pour garantir que votre message soit clair et compréhensible pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Vidéos de Formation
Finalisez votre vidéo de développement managérial en choisissant le format d'image optimal et exportez-la facilement dans divers formats pour une distribution sans faille. Partagez votre contenu de formation percutant sur les plateformes pour renforcer votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer des Leaders Inspirants

.

Produisez des vidéos motivationnelles convaincantes avec des avatars AI pour favoriser les qualités de leadership et inspirer les managers, contribuant à des programmes de développement managérial plus solides.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les organisations peuvent-elles améliorer leurs vidéos de formation et de développement managérial en utilisant HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie considérablement la production de vidéos de formation de haute qualité et de contenu de développement managérial. Les équipes de formation et développement peuvent exploiter ses capacités pour améliorer la rétention des connaissances et assurer un flux de travail rationalisé dans leur production vidéo.

Quelles sont les capacités des avatars AI de HeyGen pour la production vidéo ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen transforment les scripts de texte-à-vidéo en présentations visuelles engageantes, avec une voix off AI naturelle, éliminant les complexités traditionnelles de la production vidéo. Cette approche innovante permet la création efficace de contenus vidéo divers et percutants.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et le contenu vidéo multilingue ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque robustes, y compris la personnalisation du logo et des couleurs, pour maintenir une identité de marque cohérente sur toutes vos vidéos. Il propose également un support multilingue complet et des modèles préfabriqués, permettant une portée mondiale efficace pour votre contenu vidéo.

Comment HeyGen améliore-t-il le flux de travail de création vidéo pour les équipes ?

HeyGen rationalise le flux de travail de création vidéo en offrant des fonctionnalités intégrées telles que l'enregistrement d'écran, les sous-titres et captions automatisés, et des outils collaboratifs. Ces capacités permettent aux équipes de produire des vidéos de haute qualité de manière efficace et avec plus de facilité, favorisant un flux de travail hautement rationalisé.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo