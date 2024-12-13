Le Créateur Ultime de Vidéos de Marque de Maquillage

Créez facilement des vidéos marketing beauté captivantes. Notre Générateur de Vidéos AI vous permet de créer rapidement des vidéos en utilisant des modèles et scènes professionnels.

Créez une vidéo vibrante de 30 secondes ciblant les jeunes adultes avides de nouvelles tendances maquillage, mettant en avant un fond de teint innovant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour démontrer l'application impeccable du produit et sa finition naturelle sur des teints divers, accompagnés d'une bande sonore contemporaine et entraînante et d'une voix off claire soulignant ses avantages, en faisant un "créateur de vidéos de marque de maquillage" idéal pour des "présentations de produits" rapides.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel chic de 45 secondes "Créateur de Vidéos Marketing Beauté" pour les aspirants influenceurs beauté, illustrant trois conseils rapides pour obtenir un teint lumineux. Adoptez un style visuel minimaliste avec un éclairage doux et diffus et une musique instrumentale apaisante, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer une narration concise et engageante et des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité, en exploitant les "Modèles vidéo AI" pour une finition professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité convaincante de 60 secondes destinée aux petites entreprises de beauté cherchant à "augmenter les ventes" et à établir une forte présence en ligne. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et confiant avec des transitions dynamiques et une voix autoritaire, démontrant la facilité de création de "vidéos AI" avec la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen et son vaste "Soutien de bibliothèque/média" pour capter l'attention des clients.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de révélation de produit captivante de 15 secondes pour les utilisateurs de réseaux sociaux, montrant une transformation dramatique 'avant et après' avec un nouveau mascara. Employez un style visuel à fort contraste et percutant avec une musique tendance et minimaliste, en vous concentrant uniquement sur le changement visuel. Utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation de format" de HeyGen pour optimiser le "Créateur de Vidéos de Produit" pour diverses plateformes de réseaux sociaux, assurant une portée maximale pour vos "vidéos AI".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Marque de Maquillage

Créez facilement des présentations de produits et des vidéos marketing époustouflantes pour votre marque de maquillage avec le générateur de vidéos AI de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo AI conçus pour les présentations de produits et les campagnes marketing pour lancer votre création.
2
Step 2
Rédigez Votre Script
Rédigez vos descriptions de produits ou messages marketing, et la fonctionnalité texte en vidéo à partir de script de HeyGen les transformera en dialogue parlé pour votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Affinez vos visuels en ajoutant votre logo et vos couleurs de marque à l'aide de nos contrôles de branding, ou améliorez avec des médias de notre vaste bibliothèque d'édition vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez les fonctionnalités d'exportation de HeyGen pour générer votre vidéo finale en tant que fichier MP4 haute résolution, prêt pour un partage fluide sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Produits

.

Partagez des avis clients authentiques et des présentations de produits à travers des vidéos engageantes d'avatars humains AI pour renforcer la confiance et la crédibilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de marketing vidéo pour ma marque de maquillage ?

HeyGen permet aux marques de beauté de créer des vidéos marketing beauté époustouflantes en utilisant l'AI. Exploitez nos modèles vidéo AI et avatars AI réalistes pour produire rapidement des présentations de produits engageantes qui élèvent votre marque de maquillage et résonnent avec votre audience.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de produit AI idéal pour les produits de beauté ?

HeyGen propose des modèles vidéo AI spécialisés et un éditeur glisser-déposer convivial, parfait pour mettre en valeur efficacement les produits de beauté. Vous pouvez facilement intégrer votre image de marque et utiliser des vidéos d'avatars humains AI pour mettre en avant les caractéristiques des produits, en faisant un puissant Générateur de Vidéos AI.

Puis-je créer des vidéos d'avatars humains AI pour les plateformes de réseaux sociaux de ma marque de beauté ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer des vidéos d'avatars humains AI réalistes directement à partir de texte, parfaites pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Nos avatars AI offrent une présence de marque cohérente et professionnelle pour tous vos efforts marketing, vous aidant à créer des vidéos efficacement.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen transforme vos scripts en vidéos AI convaincantes avec facilité grâce à sa fonctionnalité avancée de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen générera une vidéo AI professionnelle, avec une voix off synchronisée, rendant la création de vidéos AI accessible à tous.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo