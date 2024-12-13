Créateur de Vidéo : Maîtrisez Votre Stratégie avec l'IA

Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes et des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux avec notre fonctionnalité Text-to-video from script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les créateurs de contenu et influenceurs en herbe, offrant une nouvelle approche de l'engagement du public. L'esthétique visuelle doit être vibrante et tendance, accompagnée de musique pop moderne et énergique. Soulignez la puissance des "AI avatars" de HeyGen pour transmettre leur message sans avoir besoin d'apparaître eux-mêmes à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Développez une vue d'ensemble stratégique informative de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise et les spécialistes de l'apprentissage et du développement, illustrant comment planifier et exécuter des communications internes percutantes. Le design visuel doit être élégant et autoritaire, soutenu par une musique de fond calme et professionnelle. Concentrez-vous sur l'utilisation des "Templates & scenes" de HeyGen pour simplifier le processus de création vidéo pour des sujets complexes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité vidéo persuasive de 15 secondes destinée aux marketeurs du e-commerce promouvant un nouveau produit, optimisée pour une visualisation silencieuse sur diverses plateformes. Le style visuel doit être direct et élégant, avec une musique de fond subtile mais percutante. Mettez en avant l'utilité des "Subtitles/captions" de HeyGen pour garantir que le message soit entièrement accessible et compris, même sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Stratégique

Développez et produisez des vidéos percutantes pour votre entreprise avec notre plateforme intuitive, transformant efficacement des idées stratégiques en contenu visuel dynamique.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo de Base
Exploitez la capacité Text-to-video from script de HeyGen pour générer rapidement le contenu de base de vos vidéos stratégiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Histoire Visuelle
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour aligner vos objectifs de marketing vidéo et renforcer votre message.
3
Step 3
Appliquez un Branding Cohérent
Utilisez les contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque, garantissant que chaque vidéo renforce votre identité de marque et votre stratégie vidéo.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Multi-Plateforme
Redimensionnez efficacement votre vidéo en utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio et exportez-la dans des formats optimaux pour les vidéos sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Développez des témoignages clients convaincants et des vidéos promotionnelles pour renforcer la stratégie vidéo de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la production vidéo pour mon entreprise ?

HeyGen est un créateur de vidéos intuitif qui simplifie la production vidéo, vous permettant de créer rapidement et facilement du contenu de haute qualité comme des vidéos de formation, des témoignages et des promotions, ou un argumentaire de vente convaincant pour votre entreprise.

Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de produire du contenu vidéo marketing engageant, y compris des publicités vidéo percutantes et des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux. Ses fonctionnalités robustes soutiennent une stratégie vidéo complète pour diverses plateformes.

HeyGen offre-t-il un moyen rapide de créer des vidéos professionnelles ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos rapide et facile, vous permettant de générer des vidéos professionnelles à partir de scripts text-to-video en utilisant des AI avatars et des voix off, réduisant considérablement le temps de production vidéo habituel.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos pour correspondre à ma marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec des logos, des couleurs de marque et des modèles, garantissant un message cohérent dans tous vos efforts de marketing vidéo.

