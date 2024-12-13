Créez une Vidéo de Mise à Jour Rapidement et Facilement

Créez sans effort une vidéo de mise à jour en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour transformer des idées en histoires visuelles professionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo concise de mise à jour interne de 90 secondes pour tous les employés, annonçant une nouvelle initiative organisationnelle. La présentation visuelle doit être amicale mais professionnelle, intégrant des membres d'équipe diversifiés et des textes en surimpression. En utilisant les modèles et scènes vidéo de HeyGen, le style audio aura un ton optimiste et encourageant avec un locuteur clair, simplifiant les messages complexes grâce à un éditeur vidéo AI qui rend la communication interne sans effort.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les clients existants, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel doit être vibrant et engageant avec des coupes rapides et des superpositions de texte claires, adapté à diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour un message cohérent, associé à une musique de fond énergique et une narration vivante, garantissant que vos vidéos sur les réseaux sociaux captent l'attention et transmettent clairement les mises à jour.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de mise à jour informative de 2 minutes de type tutoriel pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants, les guidant à travers une récente refonte de la plateforme. Adoptez une approche visuelle claire et étape par étape avec des enregistrements d'écran, des appels à l'action clairs et un accent sur l'utilisabilité. L'audio maintiendra un ton calme et instructif avec une diction claire et une musique de fond subtile, améliorée par les sous-titres AI de HeyGen pour garantir l'accessibilité et aider à la compréhension de tous les spectateurs apprenant à créer une vidéo de mise à jour.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Mise à Jour

Créez rapidement des vidéos de mise à jour professionnelles et engageantes pour tenir votre équipe ou votre audience informée avec l'éditeur vidéo AI intuitif de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi la gamme diversifiée de **Modèles & scènes** de HeyGen ou commencez avec un projet vierge pour établir rapidement l'apparence et la sensation de vos **modèles vidéo**.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Intégrez votre message en collant un script pour la génération **Texte-en-vidéo à partir d'un script**, ou téléchargez des médias pour **ajouter du texte à votre vidéo** et inclure tous les détails nécessaires.
3
Step 3
Améliorez avec la Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant vos **contrôles de marque personnalisés (logo, couleurs)**, y compris des **sous-titres AI**, pour assurer la cohérence et une apparence professionnelle pour votre mise à jour.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de mise à jour terminée, utilisez le **redimensionnement des ratios d'aspect & les exportations** de HeyGen pour rendre et **exporter des vidéos** sur différentes plateformes, atteignant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Mises à Jour Dynamiques de Produits & Fonctionnalités

Générez des vidéos AI performantes pour les annonces de produits et les mises à jour de fonctionnalités, communiquant efficacement la valeur à votre audience et suscitant l'intérêt.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour une création vidéo efficace ?

HeyGen est un éditeur vidéo AI avancé qui simplifie considérablement la création de contenu grâce à l'automatisation intelligente. Il utilise des avatars AI et la technologie Texte-en-vidéo à partir d'un script pour générer des vidéos professionnelles, y compris la génération automatique de voix off et des sous-titres AI pour une accessibilité améliorée.

Quelles options d'exportation et quelle qualité HeyGen prend-il en charge pour les vidéos créées ?

HeyGen permet aux utilisateurs d'exporter des vidéos en haute qualité, y compris une résolution vidéo 4K époustouflante, garantissant que votre contenu soit net et professionnel. La plateforme prend en charge divers ratios d'aspect et formats de sortie, rendant vos créations polyvalentes pour différentes plateformes.

HeyGen peut-il aider avec des ajustements vidéo précis et des contrôles de marque ?

Oui, HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes pour des ajustements précis, tels que la découpe, le recadrage et le changement de taille de la vidéo pour cadrer parfaitement votre contenu. Vous pouvez également intégrer des contrôles de marque, ajouter du texte à votre vidéo et ajuster la luminosité et le contraste pour maintenir une identité de marque cohérente.

Comment HeyGen peut-il améliorer mon flux de production vidéo global ?

En tant qu'éditeur vidéo en ligne intuitif, HeyGen améliore considérablement votre flux de travail en vous permettant de générer rapidement des vidéos à partir de suggestions textuelles. Il offre également des fonctionnalités telles qu'un enregistreur d'écran et de webcam et facilite la collaboration sur des projets, vous permettant de réutiliser efficacement de longues vidéos en clips courts engageants.

