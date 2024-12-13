Créer une Vidéo d'Intégration avec des Avatars AI
Créez facilement des vidéos engageantes pour les nouveaux employés et améliorez votre expérience d'intégration en utilisant des avatars AI.
Développez une vidéo d'intégration client de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs d'un produit SaaS complexe, démontrant efficacement les fonctionnalités principales. Adoptez un style visuel propre et instructif qui intègre des enregistrements d'écran et des superpositions de texte claires, soutenu par une génération de voix off précise et des sous-titres/captions optionnels pour améliorer la compréhension. Cela permet de créer une vidéo de formation complète mais concise.
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes qui met en avant la culture d'entreprise pour les futurs nouveaux employés, soulignant une expérience d'intégration accueillante. L'esthétique visuelle doit être dynamique et authentique, en utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque multimédia pour montrer les interactions d'équipe et l'environnement de bureau, le tout sur une bande sonore motivante. Cela permet de créer rapidement une vidéo d'intégration qui résonne.
Concevez une vidéo d'intégration concise de 50 secondes pour les employés existants ayant besoin d'un rappel rapide sur les politiques d'entreprise mises à jour ou les protocoles de sécurité. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir le texte détaillé des politiques en une présentation visuelle facilement assimilable, avec des avatars AI professionnels et des graphiques clairs. Le style audio doit être formel et informatif, garantissant que les informations critiques sont transmises efficacement dans un format vidéo d'intégration standard.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Rationalisez la Création de Contenu d'Intégration.
Produisez rapidement des vidéos d'intégration complètes et des cours de formation pour les nouveaux employés, assurant une diffusion d'informations cohérente et efficace.
Améliorez l'Engagement des Nouveaux Employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques et interactives qui augmentent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances pour les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'intégration qui reflète notre culture d'entreprise ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration professionnelles sans effort, même sans compétences préalables. Utilisez notre générateur de vidéos AI intuitif et nos divers modèles de vidéos pour mettre en valeur votre culture d'entreprise unique, assurant une expérience accueillante pour les nouveaux employés dès le premier jour. Notre plateforme simplifie la création d'une vidéo d'intégration qui résonne vraiment.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration des employés uniques ?
HeyGen offre une personnalisation complète pour rendre vos vidéos d'intégration des employés vraiment uniques. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec le logo et les couleurs de votre marque, choisir parmi divers modèles, et même intégrer des personnages animés ou des avatars AI. Cela garantit que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et améliore l'expérience globale d'intégration pour les nouveaux employés.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités de génération de vidéos AI pour les personnages animés dans les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour donner vie à vos vidéos de formation avec des avatars AI et des personnages animés. Il vous suffit d'entrer votre script, et notre convertisseur de texte en parole générera des voix off au son naturel. Cela vous permet de produire un contenu dynamique et engageant pour tous vos besoins de formation sans production complexe.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen le générateur de vidéos AI idéal pour des vidéos d'intégration client percutantes ?
HeyGen est le générateur de vidéos AI idéal pour les vidéos d'intégration client car il combine facilité d'utilisation et capacités puissantes. Notre plateforme vous permet de créer rapidement des vidéos professionnelles à partir d'un script en utilisant des avatars AI et un convertisseur de texte en parole. Cela garantit que vos clients reçoivent des informations claires, cohérentes et engageantes, améliorant leur expérience initiale avec votre produit ou service.