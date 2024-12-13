Créer une vidéo d'investissement : Création de pitchs alimentée par l'IA

Exploitez les avatars IA pour créer une vidéo de pitch d'investissement convaincante qui sécurise les financements plus rapidement et impressionne les capital-risqueurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de pitch d'investissement dynamique de 45 secondes conçue pour les startups en phase de pré-amorçage cherchant un financement initial, en se concentrant sur une démonstration de produit claire et un récit engageant. La vidéo doit avoir un style visuel et audio énergique, simplifiant les idées complexes pour les investisseurs potentiels, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour animer rapidement vos messages clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes axée sur les données transformant votre présentation pour les investisseurs potentiels évaluant l'évolutivité. Employez un style visuel et audio autoritaire, mettant en avant des projections financières cruciales avec des graphiques animés et des chiffres clairs. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour présenter votre trajectoire de croissance et votre modèle d'affaires de manière soignée et percutante.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux fondateurs en phase de démarrage ayant besoin de sécuriser des financements, articulant puissamment le message central de votre startup. Le style visuel et audio doit être percutant et persuasif, délivrant un appel à l'action fort avec un ton professionnel. Améliorez la livraison et assurez une cohérence des messages sur tous les clips avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo d'investissement

Créez une vidéo de pitch d'investissement professionnelle qui capte l'attention et communique efficacement votre vision aux investisseurs potentiels en utilisant la puissance de l'IA de HeyGen.

1
Step 1
Créez votre récit convaincant
Commencez par rédiger un script vidéo clair et persuasif pour votre pitch d'investissement. HeyGen transforme votre texte directement en une vidéo dynamique, garantissant que votre histoire soit entendue.
2
Step 2
Téléchargez ou concevez vos visuels
Convertissez sans effort vos diapositives de présentation existantes en scènes vidéo ou utilisez les modèles de HeyGen pour visualiser vos données et points clés. Cela aide à créer une vidéo de pitch professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez votre présentateur IA
Améliorez votre présentation en ajoutant des avatars IA réalistes pour délivrer votre message. Ils apportent une touche humaine et aident à transmettre votre proposition de valeur avec impact.
4
Step 4
Exportez et partagez votre pitch
Finalisez votre vidéo de pitch d'investissement et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Votre vidéo produite professionnellement est maintenant prête à impressionner les investisseurs potentiels et à sécuriser des financements.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez la traction et la validation à travers des vidéos IA engageantes

Démontrez la validation du marché et la croissance en intégrant des histoires de réussite client et des démonstrations de produits dans votre vidéo d'investissement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer une vidéo de pitch d'investissement convaincante ?

HeyGen vous permet de créer une vidéo de pitch d'investissement percutante en utilisant des avatars IA et des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script. Vous pouvez communiquer efficacement la vision de votre startup et sécuriser des financements avec un récit captivant qui se démarque.

Puis-je facilement transformer ma présentation existante en une vidéo dynamique avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose une conversion intuitive de diapositive en vidéo, vous permettant d'animer le contenu de votre présentation avec une narration générée par IA et des avatars IA réalistes. Cela simplifie le processus de création d'une vidéo d'investissement engageante et professionnelle.

Quels sont les avantages d'utiliser un créateur de vidéos de pitch d'investissement IA comme HeyGen ?

Utiliser un créateur de vidéos de pitch d'investissement IA réduit considérablement le temps et le coût de production, permettant aux startups en phase de pré-amorçage de créer rapidement des vidéos professionnelles. HeyGen vous aide à présenter votre idée d'entreprise et vos projections financières avec une vidéo soignée et de haute qualité, améliorant vos efforts de levée de fonds.

HeyGen prend-il en charge la cohérence de la marque pour mon pitch d'investissement ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans votre vidéo de pitch d'investissement. Cela garantit que votre présentation maintient une apparence professionnelle et cohérente avec votre marque, crucial pour impressionner les investisseurs potentiels.

