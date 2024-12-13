Créez une Vidéo Explicative Instantanément avec la Puissance de l'AI

Transformez rapidement votre script en une vidéo explicative soignée grâce à la technologie avancée de texte-à-vidéo de HeyGen, économisant temps et ressources.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes, adaptée aux startups technologiques et aux marketeurs modernes, démontrant comment communiquer des idées complexes de manière engageante. L'esthétique doit être élégante, futuriste et rapide, avec un avatar AI sophistiqué et des sous-titres précis pour une portée maximale. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script révolutionnent la création de contenu pour les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Créez une vignette vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, illustrant comment créer des vidéos explicatives qui résonnent vraiment avec des visuels percutants. La présentation visuelle doit être créative et illustrative, avec une voix amicale et énergique guidant le récit. Mettez en avant la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer facilement des visuels captivants, rendant les sujets complexes engageants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo didactique étape par étape de 90 secondes pour les débutants sur 'Comment créer une vidéo explicative' en utilisant un script clair et bien structuré. Cette vidéo doit adopter un style visuel apaisant et soutenant avec une voix guide, démontrant le processus simple au sein de HeyGen. Concentrez-vous sur la facilité de transformer un simple script en une vidéo soignée en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script et l'assistance de modèles et scènes polyvalents.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Explicative

Transformez vos idées en vidéos explicatives engageantes rapidement et facilement, en exploitant les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen pour des résultats professionnels.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par rédiger votre script détaillé ou utilisez notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour définir le message central de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Renforcez votre message en sélectionnant un avatar AI engageant pour présenter votre contenu, donnant vie à votre vidéo explicative.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Élevez votre vidéo explicative avec un audio naturel en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, assurant une narration claire et captivante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Peaufinez votre création et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo explicative pour un partage optimal sur n'importe quelle plateforme pour votre stratégie marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation avec des Vidéos Explicatives AI

Utilisez des vidéos explicatives alimentées par AI pour rendre la formation plus interactive et améliorer la rétention des connaissances pour les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement une vidéo explicative ?

La plateforme intuitive de HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives engageantes efficacement. Utilisez notre large gamme de modèles et d'avatars AI, transformant votre script en visuels et voix off captivants en quelques minutes.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos explicatives ?

HeyGen exploite une AI avancée pour alimenter des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée, simplifiant votre processus de montage vidéo. Cette technologie innovante aide à donner vie à votre stratégie marketing avec des visuels dynamiques.

Puis-je personnaliser ma vidéo explicative avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des visuels spécifiques. Cela garantit que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

Est-il facile de créer une vidéo explicative à partir d'un script avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de transformation de votre script en une vidéo explicative professionnelle grâce à son interface conviviale de glisser-déposer. Commencez avec un modèle, ajoutez votre texte, et laissez notre AI le transformer en une vidéo soignée avec voix off et animations.

