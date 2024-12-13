Créez une vidéo éducative avec sous-titres : Rapide & Facile

Créez des expériences d'apprentissage en ligne percutantes pour les étudiants et les enseignants. Ajoutez automatiquement des sous-titres précis à chaque vidéo éducative.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel dynamique d'une minute pour les étudiants, illustrant comment exploiter la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer des plans de projet en présentations vidéo captivantes. Le style visuel et audio doit être énergique et visuellement attrayant, avec un avatar AI pour guider les spectateurs tout au long du processus.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo instructive percutante de 60 secondes à destination des propriétaires de petites entreprises et des professionnels du marketing, montrant comment créer rapidement des vidéos éducatives 'comment faire' percutantes pour les réseaux sociaux. La présentation doit être moderne, rapide et informative, utilisant divers modèles et scènes ainsi que des médias riches de la bibliothèque de médias/stock, prêts pour une exportation rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez un explicatif convaincant de 100 secondes pour les créateurs de contenu sur l'importance cruciale d'utiliser des sous-titres automatiques dans leurs vidéos éducatives pour augmenter l'engagement et assurer l'accessibilité. Le style visuel doit être informatif et clair, employant des superpositions de texte pour mettre en évidence des statistiques clés, avec une voix off AI professionnelle, et démontrer la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour divers redimensionnements et exportations de formats d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo éducative avec sous-titres

Créez des vidéos éducatives captivantes complètes avec des sous-titres précis pour engager les étudiants et le public, rendant les sujets complexes facilement compréhensibles.

1
Step 1
Créez votre vidéo éducative
Commencez par sélectionner un modèle approprié dans notre bibliothèque ou démarrez de zéro en utilisant la fonctionnalité texte-à-vidéo. Structurez votre contenu pour des objectifs d'apprentissage clairs.
2
Step 2
Ajoutez des voix off AI
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI professionnelles. Générez une narration naturelle pour votre contenu éducatif, assurant clarté et engagement pour vos spectateurs.
3
Step 3
Générez des sous-titres automatiques
Assurez l'accessibilité et la compréhension en générant automatiquement des sous-titres et captions précis pour l'ensemble de votre vidéo. Personnalisez leur apparence pour correspondre à votre image de marque.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo éducative et exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez votre création avec les étudiants ou téléchargez-la sur votre plateforme d'apprentissage en ligne préférée.

Simplifiez les Sujets Complexes

Transformez des sujets complexes comme les sujets médicaux en contenu vidéo facilement compréhensible et engageant, rendant l'information complexe accessible à tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives avec sous-titres ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement une vidéo éducative avec sous-titres grâce à son générateur de vidéos AI intuitif. Vous pouvez générer des sous-titres automatiques pour votre contenu et intégrer des visuels AI pour enrichir vos supports d'apprentissage en ligne pour les étudiants.

Quelles options avancées d'édition et d'exportation HeyGen offre-t-il pour les créateurs de vidéos éducatives ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour éditer des vidéos avec des commandes textuelles, permettant des ajustements rapides de vos vidéos éducatives. Une fois perfectionné, vous pouvez facilement exporter votre contenu de haute qualité dans divers formats d'aspect, idéal pour le partage sur les réseaux sociaux ou les plateformes d'apprentissage en ligne dédiées.

HeyGen propose-t-il des modèles pour générer rapidement du contenu éducatif ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles spécialement conçus pour aider les enseignants et les étudiants à créer des vidéos éducatives engageantes de manière efficace. Ces scènes préconçues simplifient le processus de production vidéo, rendant plus rapide la génération de contenu de haute qualité avec le générateur de vidéos AI.

HeyGen peut-il générer des voix off AI et utiliser des avatars AI pour le contenu éducatif ?

Absolument, le générateur de vidéos AI de HeyGen inclut des voix off AI avancées et des avatars AI réalistes, parfaits pour créer des vidéos éducatives dynamiques. Cette technologie vous permet de fournir une narration claire et des visuels AI engageants sans avoir besoin de vous enregistrer vous-même.

