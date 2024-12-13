Créez une vidéo éducative avec sous-titres : Rapide & Facile
Créez des expériences d'apprentissage en ligne percutantes pour les étudiants et les enseignants. Ajoutez automatiquement des sous-titres précis à chaque vidéo éducative.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un tutoriel dynamique d'une minute pour les étudiants, illustrant comment exploiter la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer des plans de projet en présentations vidéo captivantes. Le style visuel et audio doit être énergique et visuellement attrayant, avec un avatar AI pour guider les spectateurs tout au long du processus.
Développez une vidéo instructive percutante de 60 secondes à destination des propriétaires de petites entreprises et des professionnels du marketing, montrant comment créer rapidement des vidéos éducatives 'comment faire' percutantes pour les réseaux sociaux. La présentation doit être moderne, rapide et informative, utilisant divers modèles et scènes ainsi que des médias riches de la bibliothèque de médias/stock, prêts pour une exportation rapide.
Concevez un explicatif convaincant de 100 secondes pour les créateurs de contenu sur l'importance cruciale d'utiliser des sous-titres automatiques dans leurs vidéos éducatives pour augmenter l'engagement et assurer l'accessibilité. Le style visuel doit être informatif et clair, employant des superpositions de texte pour mettre en évidence des statistiques clés, avec une voix off AI professionnelle, et démontrer la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour divers redimensionnements et exportations de formats d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours Éducatifs.
Développez rapidement des cours en ligne complets avec des vidéos générées par AI, élargissant votre portée aux étudiants du monde entier et améliorant l'accessibilité de l'apprentissage.
Améliorez la Formation & l'Apprentissage.
Utilisez des vidéos alimentées par AI pour rendre la formation plus interactive et mémorable, améliorant significativement l'engagement et la rétention des connaissances pour votre public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives avec sous-titres ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement une vidéo éducative avec sous-titres grâce à son générateur de vidéos AI intuitif. Vous pouvez générer des sous-titres automatiques pour votre contenu et intégrer des visuels AI pour enrichir vos supports d'apprentissage en ligne pour les étudiants.
Quelles options avancées d'édition et d'exportation HeyGen offre-t-il pour les créateurs de vidéos éducatives ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour éditer des vidéos avec des commandes textuelles, permettant des ajustements rapides de vos vidéos éducatives. Une fois perfectionné, vous pouvez facilement exporter votre contenu de haute qualité dans divers formats d'aspect, idéal pour le partage sur les réseaux sociaux ou les plateformes d'apprentissage en ligne dédiées.
HeyGen propose-t-il des modèles pour générer rapidement du contenu éducatif ?
Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles spécialement conçus pour aider les enseignants et les étudiants à créer des vidéos éducatives engageantes de manière efficace. Ces scènes préconçues simplifient le processus de production vidéo, rendant plus rapide la génération de contenu de haute qualité avec le générateur de vidéos AI.
HeyGen peut-il générer des voix off AI et utiliser des avatars AI pour le contenu éducatif ?
Absolument, le générateur de vidéos AI de HeyGen inclut des voix off AI avancées et des avatars AI réalistes, parfaits pour créer des vidéos éducatives dynamiques. Cette technologie vous permet de fournir une narration claire et des visuels AI engageants sans avoir besoin de vous enregistrer vous-même.