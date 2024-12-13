Créer une Vidéo Éducative avec Avatar : Création Simplifiée

Transformez vos leçons en vidéos éducatives captivantes avec des avatars AI réalistes, en utilisant la fonction de texte à vidéo pour une création fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, démontrant comment utiliser un outil logiciel spécifique. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et professionnelle avec un guide audio informatif et étape par étape. Améliorez l'expérience d'apprentissage en incorporant la génération de voix off de HeyGen pour une narration naturelle et utilisez des avatars vidéo AI pour présenter efficacement les actions clés.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de 30 secondes ciblant les clients potentiels pour mettre en avant les principaux avantages d'un nouveau produit écologique. Adoptez un style dynamique et visuellement attrayant avec une voix enthousiaste et optimiste. Employez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les visuels et personnalisez un avatar AI pour agir en tant que porte-parole de votre produit, afin de faire résonner votre message.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment informatif de 50 secondes pour les apprenants en général, introduisant des faits fascinants sur les civilisations anciennes. La vidéo nécessite un style visuel riche et historique et une présentation audio à la fois autoritaire et engageante. Avec HeyGen, sélectionnez parmi divers modèles et scènes pour créer l'ambiance et utilisez des avatars vidéo AI réalistes pour présenter les vidéos éducatives historiques intrigantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Éducatives avec Avatars

Produisez rapidement un contenu éducatif engageant et informatif en utilisant des avatars AI, transformant des scripts en vidéos professionnelles avec facilité.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Nos avatars AI offrent un présentateur cohérent et professionnel pour votre contenu éducatif.
2
Step 2
Entrez Votre Script Éducatif
Collez votre script éducatif, et notre plateforme convertira votre texte en une voix off réaliste, prête à être délivrée par votre avatar AI. Utilisez la fonction de texte à vidéo pour une création fluide.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et des Scènes
Ajoutez du contexte et de l'engagement à votre contenu éducatif en incorporant des arrière-plans, images et clips vidéo pertinents. Nos modèles et scènes facilitent l'intégration visuelle.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos éducatives en révisant la production complète. Ensuite, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes et audiences.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animez le Contenu et les Concepts Éducatifs

.

Transformez des sujets éducatifs complexes ou abstraits, comme les événements historiques, en expériences vidéo vivantes et mémorables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives avec des avatars AI ?

HeyGen révolutionne la manière dont les éducateurs et les entreprises créent des vidéos éducatives avec la technologie des avatars. Notre plateforme vous permet de transformer le contenu éducatif en création vidéo engageante, propulsée par l'AI, avec des avatars vidéo AI réalistes pour transmettre votre message efficacement. Cela simplifie considérablement la production de vidéos éducatives et de tutoriels de haute qualité.

Puis-je créer un avatar AI personnalisé pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer un avatar AI personnalisé qui représente parfaitement votre marque ou même de vous cloner pour une touche personnalisée. Cette fonctionnalité est idéale pour développer des mascottes de marque uniques ou pour le branding personnel dans toutes vos vidéos professionnelles. Vous pouvez ensuite utiliser ces avatars AI personnalisés pour transmettre des messages de manière cohérente et engageante.

Quel est le processus pour générer des vidéos propulsées par l'AI à partir d'un script avec HeyGen ?

Avec HeyGen, générer des vidéos propulsées par l'AI à partir d'un script est un processus simple. Il vous suffit d'entrer votre script textuel, et le moteur avancé de création de texte à vidéo de HeyGen générera une vidéo animée avec un avatar AI choisi et des voix naturelles, éliminant le besoin de tournages complexes ou de fichiers de voix off. Ce flux de travail efficace permet une création de contenu rapide.

Quels types de vidéos professionnelles HeyGen peut-il m'aider à créer ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer une gamme diversifiée de vidéos professionnelles, répondant à divers besoins commerciaux généraux. Des vidéos explicatives captivantes et des vidéos marketing dynamiques aux vidéos de formation informatives et aux tutoriels vidéo screencast, notre plateforme simplifie la création de contenu. Exploitez HeyGen pour tous vos besoins en communication interne, ventes & marketing, et ressources humaines.

