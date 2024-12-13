Créer une vidéo éducative à partir de diapositives, rapidement et simplement
Transformez vos présentations en vidéos de formation captivantes sans effort, en tirant parti de la puissante génération de voix off de HeyGen pour une narration claire.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Marre des présentations ennuyeuses ? Transformez facilement votre présentation en une vidéo dynamique de 45 secondes, parfaite pour les professionnels occupés et les formateurs d'entreprise. Obtenez un style visuel élégant avec des animations dynamiques en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen, complété par une narration autoritaire créée grâce à notre capacité de "Text-to-video from script", garantissant que votre message résonne puissamment.
Simplifiez le processus de création de vidéos pédagogiques en produisant un guide concis de 30 secondes pour les amateurs de bricolage et les utilisateurs de logiciels. Mélangez des enregistrements d'écran clairs étape par étape avec du texte à l'écran, accompagné d'une musique de fond entraînante, et améliorez la clarté avec des sous-titres générés automatiquement en utilisant HeyGen, en puisant dans une riche bibliothèque de médias/stock pour des aides visuelles.
Découvrez comment réaliser une vidéo de formation qui se connecte vraiment avec les nouveaux employés et les équipes d'intégration dans un format accueillant de 90 secondes. Concevez une vidéo visuellement cohérente avec un branding fort et une voix chaleureuse et encourageante en utilisant les avatars AI de HeyGen, et assurez-vous qu'elle soit parfaite sur n'importe quelle plateforme en utilisant notre fonctionnalité de "Aspect-ratio resizing & exports" pour une diffusion optimale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des cours éducatifs pour une portée mondiale.
Transformez facilement vos présentations de diapositives en cours dynamiques, élargissant votre portée à un public mondial d'apprenants.
Améliorez l'engagement et la rétention en formation.
Convertissez des diapositives statiques en vidéos interactives AI, augmentant considérablement l'engagement des apprenants et améliorant la rétention des connaissances dans vos programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création d'une vidéo éducative à partir de diapositives ?
HeyGen vous permet de créer facilement une vidéo éducative à partir de diapositives en transformant vos scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off professionnelles. Cela simplifie considérablement la création de vidéos éducatives de haute qualité sans configurations d'enregistrement complexes.
Quelles capacités offre HeyGen pour transformer votre présentation en vidéo avec AI ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement transformer votre présentation en vidéo en saisissant votre script, en sélectionnant un avatar AI et en générant une vidéo professionnelle. Cette fonctionnalité élimine le besoin d'enregistrer vous-même une présentation, offrant une solution rapide pour créer du contenu dynamique à partir de vos diapositives PowerPoint.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos pédagogiques en utilisant des modèles préconstruits ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles et une bibliothèque de médias pour vous aider à créer des vidéos pédagogiques efficacement. Vous pouvez personnaliser ces modèles avec votre contenu, votre branding, et même ajouter une narration pour produire des vidéos de formation professionnelles.
Comment partager les vidéos éducatives créées avec HeyGen ?
Une fois que vous avez terminé de créer votre vidéo éducative avec HeyGen, vous pouvez facilement l'exporter en vidéo dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. HeyGen garantit une haute qualité de votre vidéo, ce qui facilite le partage de votre vidéo sur des canaux internes ou externes.