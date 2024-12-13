Comment créer une vidéo éducative pour les employés

Créez des vidéos de formation engageantes pour l'intégration et l'e-learning avec des avatars AI qui simplifient la formation en entreprise.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour tous les employés, détaillant une nouvelle politique RH avec un style visuel propre et moderne et une musique de fond entraînante. Améliorez la compréhension en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité et exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une sensation de formation d'entreprise soignée et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle technique de 30 secondes pour l'équipe de support, démontrant une nouvelle étape de dépannage logiciel avec un style visuel dynamique et pratique qui inclut des instructions claires à l'écran. Utilisez la fonction Texte-à-vidéo à partir du script pour générer rapidement le contenu instructif et enrichissez l'arrière-plan avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour un partage de connaissances efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 90 secondes pour aligner votre équipe, annonçant une nouvelle initiative de durabilité à l'échelle de l'entreprise à tous les employés, en utilisant un style visuel motivant avec des graphiques vibrants et une musique de fond stimulante. Assurez une large accessibilité sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect et présentez un avatar AI pour délivrer l'appel à l'action pour la participation, en faisant une vidéo de formation engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo éducative pour les employés

Créez des vidéos de formation engageantes et informatives pour votre équipe avec facilité. Simplifiez l'intégration, partagez des connaissances et améliorez les résultats de la formation en entreprise efficacement.

1
Step 1
Créez votre script
Définissez le contenu et le déroulement de votre vidéo. Utilisez la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour transformer instantanément votre matériel écrit en narration parlée engageante pour une communication claire.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et des avatars
Renforcez votre message avec des visuels dynamiques. Sélectionnez parmi une variété d'avatars AI professionnels pour présenter vos informations, rendant votre contenu éducatif plus accessible et engageant pour les employés.
3
Step 3
Appliquez les touches finales
Affinez votre vidéo pour un impact maximal. Générez facilement des sous-titres précis pour assurer l'accessibilité et la compréhension, et appliquez des contrôles de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Préparez votre vidéo éducative terminée pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour vous assurer que vos vidéos de formation pour les employés sont parfaitement optimisées pour toute plateforme ou appareil.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les vidéos d'instruction complexes

Décomposez des concepts complexes en vidéos d'instruction claires et engageantes, garantissant que les employés saisissent efficacement le savoir-faire technique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les employés ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo soignée rapidement, rendant le contenu vidéo éducatif plus dynamique pour vos employés.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de contenu vidéo éducatif, comme l'intégration ou l'e-learning ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de formation polyvalent, parfait pour l'intégration des nouveaux employés, le développement de modules d'e-learning et la production de vidéos d'instruction. Ses modèles flexibles et sa bibliothèque de médias soutiennent divers besoins en contenu d'apprentissage.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos de formation pour les employés ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation pour les employés en vous permettant de générer des voix off directement à partir de votre script. Il fournit également des sous-titres automatiques et une variété de modèles pour accélérer votre production vidéo.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les supports de formation en entreprise ?

HeyGen inclut des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques dans vos vidéos de formation en entreprise. Cela aide à maintenir une identité visuelle cohérente à travers tout votre contenu vidéo éducatif et à aligner votre équipe avec votre marque.

