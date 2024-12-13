Créez rapidement et de manière engageante une vidéo éducative avec l'IA

Transformez instantanément vos leçons en vidéos engageantes pour les étudiants en utilisant la puissante fonction de texte en vidéo de HeyGen

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une leçon vidéo concise de 45 secondes destinée aux jeunes élèves apprenant le cycle de l'eau. Le style visuel doit être lumineux, coloré et de type dessin animé, accompagné d'une bande sonore joyeuse et amicale. Cette vidéo engageante doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide et inclure des sous-titres clairs pour renforcer les termes clés pour les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez un segment informatif captivant de 30 secondes pour un public général sur les réseaux sociaux, explorant un fait historique fascinant sur les civilisations anciennes. L'esthétique doit être dramatique et rapide, incorporant des séquences historiques ou des images de haute qualité avec une musique de fond suspense. Convertissez votre script narratif en une vidéo engageante en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen, en vous appuyant sur la bibliothèque de médias/stock pour un contenu visuel riche.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide 'comment faire' de 60 secondes pour les apprenants adultes sur les soins de base des plantes d'intérieur. Présentez un style visuel épuré et minimaliste avec des démonstrations claires et étape par étape et une voix calme et informative. Utilisez les modèles vidéo de HeyGen pour une mise en page professionnelle et assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer une vidéo éducative

Transformez votre enseignement en créant facilement des leçons vidéo engageantes avec des outils intuitifs, des éléments interactifs et des fonctionnalités alimentées par l'IA.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle ou commencez de zéro
Commencez votre projet de vidéo éducative en choisissant parmi une variété de modèles vidéo professionnellement conçus, ou commencez avec une scène vierge pour construire votre leçon à partir de zéro.
2
Step 2
Créez un contenu engageant
Développez votre leçon principale en transformant votre script en discours naturel avec la fonction de texte en vidéo, rendant votre message éducatif clair et captivant.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Enrichissez votre vidéo avec des visuels et des médias pertinents. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle pour votre contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez et partagez votre leçon
Finalisez votre vidéo éducative en générant des sous-titres, puis exportez-la dans le rapport d'aspect souhaité, prête à être partagée avec les étudiants et collègues sur les plateformes.

Clarifier des sujets complexes pour l'éducation

Simplifiez sans effort des sujets complexes, comme les sujets médicaux, en vidéos éducatives claires et engageantes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos éducatives en utilisant des avatars AI et la fonction de texte en vidéo. Vous pouvez commencer avec des modèles vidéo professionnels pour rendre vos leçons engageantes pour les étudiants.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos éducatives avec HeyGen ?

Absolument, l'éditeur vidéo robuste de HeyGen vous permet de personnaliser des éléments vidéo tels que le branding, la musique de fond de notre bibliothèque musicale stock, et même d'incorporer des animations. Cela garantit que votre contenu éducatif s'aligne parfaitement avec votre style d'enseignement.

Comment HeyGen convertit-il mon script en une vidéo éducative professionnelle ?

HeyGen utilise la technologie de texte en vidéo pour transformer votre script en une vidéo éducative soignée. Les avatars AI délivrent votre contenu avec des voix off naturelles, simplifiant considérablement la production vidéo pour vos besoins pédagogiques.

Quelles fonctionnalités rendent les vidéos éducatives accessibles dans HeyGen ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis, rendant vos vidéos éducatives accessibles à tous les étudiants. Vous pouvez ensuite facilement partager votre vidéo sur diverses plateformes pour vos leçons.

