Créer une Vidéo Publicitaire E-commerce Qui Convertit
Créez des publicités e-commerce engageantes avec des avatars AI pour captiver votre audience et stimuler les ventes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une "vidéo de témoignage client" authentique de 30 secondes ciblant les clients potentiels à la recherche de preuves sociales, avec des visuels chaleureux d'utilisateurs satisfaits et une voix amicale générée par l'IA. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les témoignages de manière convaincante, assurant une livraison fiable et personnelle qui aide à "stimuler les conversions" efficacement.
Développez une "vidéo produit e-commerce" nette de 45 secondes destinée aux consommateurs avec des points de douleur spécifiques, illustrant les avantages pratiques d'un produit avec des visuels clairs et instructifs et une voix off professionnelle et informative générée par l'IA. Transformez votre script directement en vidéo en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir du script" de HeyGen, en veillant à ce que chaque caractéristique soit mise en valeur avec des "visuels captivants" pour un impact maximal.
Créez une "publicité vidéo AI" dynamique de 20 secondes pour promouvoir une offre à durée limitée, conçue pour les acheteurs intéressés par les offres sur diverses plateformes sociales, en utilisant des gros plans de produits accrocheurs et une bande sonore excitante. Maximisez la portée de votre campagne en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour adapter la vidéo à différentes plateformes, en veillant à ce que votre "appel à l'action" soit audacieux et immanquable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Alimentées par l'IA.
Produisez rapidement des vidéos de produits e-commerce à fort impact en utilisant l'IA, réduisant considérablement le temps et le coût de production.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des publicités vidéo captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes sociales afin de maximiser la portée et l'engagement pour vos produits.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos publicitaires e-commerce engageantes ?
HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires e-commerce en transformant des scripts textuels en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des scènes dynamiques. Notre créateur de vidéos publicitaires AI intuitif simplifie la production de visuels captivants, vous permettant de personnaliser facilement les vidéos pour refléter les tendances créatives actuelles et le message de votre marque. Ce processus permet de créer efficacement des vidéos publicitaires de haute qualité pour votre stratégie marketing.
Quels types de modèles de publicités e-commerce personnalisables HeyGen propose-t-il pour les vidéos de produits ?
HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles de publicités e-commerce personnalisables spécifiquement conçus pour les vidéos de produits, y compris des styles pour les vidéos de déballage, les vidéos explicatives et les vidéos de témoignages clients. Ces modèles sont préconstruits avec des visuels captivants, vous permettant d'incorporer facilement vos couleurs de marque, votre logo et le lien vers votre produit pour créer des publicités vidéo percutantes. Vous pouvez rapidement adapter ces modèles vidéo pour mettre en valeur vos produits efficacement sur diverses plateformes sociales.
Les avatars AI peuvent-ils améliorer la narration et l'efficacité de mes publicités vidéo ?
Absolument, les avatars AI de HeyGen améliorent considérablement la narration engageante dans vos publicités vidéo AI en fournissant des présentateurs réalistes et cohérents pour vos vidéos de produits. Ces avatars AI peuvent transmettre votre message avec des voix off captivantes, aidant à capter l'attention de l'audience et à communiquer clairement votre appel à l'action. Cette approche rend vos vidéos publicitaires plus mémorables et efficaces pour stimuler les conversions de vos produits e-commerce.
Comment HeyGen aide-t-il à stimuler les conversions avec son créateur de vidéos publicitaires AI pour les plateformes sociales ?
Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen est conçu pour créer des publicités vidéo à fort impact qui résonnent sur les plateformes sociales et stimulent les conversions. En offrant des outils pour personnaliser les vidéos avec des appels à l'action forts, des informations pertinentes sur les produits et des visuels cohérents avec la marque, HeyGen aide à optimiser les campagnes pour un meilleur retour sur investissement. Notre plateforme simplifie la création de contenu vidéo diversifié, garantissant que vos efforts de marketing vidéo transforment efficacement les spectateurs en clients.