Créez une Vidéo Publicitaire d'Avatar Qui Convertit
Exploitez les avatars AI pour des campagnes marketing qui captivent votre audience et stimulent l'engagement sans création vidéo complexe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Boostez votre présence sur les réseaux sociaux avec une vidéo d'avatar dynamique de 15 secondes conçue pour les influenceurs et créateurs de contenu. Ce court clip vibrant devrait mettre en avant une esthétique moderne, une musique de fond entraînante et un discours limpide. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour produire rapidement un contenu captivant qui attire l'attention.
Êtes-vous un professionnel de la vente ou un chef de produit cherchant à créer des vidéos soignées et persuasives qui concluent des affaires ? Produisez une publicité d'entreprise de 45 secondes, en utilisant un ton confiant et des visuels nets pour mettre en avant les avantages de votre produit. Ciblant les équipes de vente et les chefs de produit, cette vidéo devrait tirer parti des modèles et scènes de HeyGen ainsi que de sa vaste bibliothèque de médias/stock pour créer des vidéos AI professionnelles qui résonnent avec les clients potentiels.
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, en vous concentrant sur un style visuel épuré et accessible avec une voix calme et autoritaire. Cette vidéo, visant à simplifier des sujets complexes grâce à une création vidéo efficace, devrait mettre en avant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et son redimensionnement & exportation d'aspect-ratio pour une distribution multi-plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires AI percutantes qui génèrent des résultats et améliorent vos efforts marketing.
Générez des Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips d'avatar AI captivants optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts marketing avec des avatars AI ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos marketing et de vente convaincantes en utilisant des avatars AI, transformant des scripts en contenu dynamique rapidement. Exploitez notre générateur de vidéos AI pour réaliser des vidéos publicitaires percutantes pour diverses plateformes.
Quel est le processus de création de vidéos AI avec HeyGen ?
HeyGen simplifie la création de vidéos AI en vous permettant de générer des vidéos professionnelles à partir de texte. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI et de personnaliser votre scène avec des modèles pour produire des vidéos AI de haute qualité efficacement.
HeyGen propose-t-il une diversité d'avatars AI pour les projets vidéo ?
Oui, HeyGen offre une large sélection d'avatars AI stock, ainsi que des options pour créer des avatars personnalisés, garantissant que vos vidéos AI correspondent parfaitement au style unique de votre marque. Notre plateforme facilite l'intégration de ces avatars AI réalistes dans tout projet vidéo.
Puis-je personnaliser la voix et la synchronisation labiale de mes avatars AI ?
Absolument, HeyGen propose des capacités avancées de clonage de voix et de synchronisation labiale, permettant un contrôle précis sur le discours de votre avatar AI. Cette fonctionnalité intégrée de l'éditeur vidéo garantit que vos vidéos AI offrent des performances naturelles et engageantes.