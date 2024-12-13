Créez une Vidéo de Démonstration d'Application qui Stimule les Téléchargements

Créez des vidéos de démonstration d'application mobile engageantes qui convertissent. Ajoutez des voix off AI convaincantes pour expliquer clairement les fonctionnalités et encourager l'adoption par les utilisateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les jeunes professionnels férus de technologie explorant une nouvelle application de réseau social. La présentation visuelle doit inclure des enregistrements d'écran dynamiques et des graphismes modernes, accompagnés de musique de fond tendance et de sous-titres clairs générés par HeyGen pour l'accessibilité, mettant en scène un avatar AI engageant pour guider les utilisateurs à travers une présentation du produit.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour réaliser des vidéos de démonstration d'application pour des investisseurs potentiels ou des clients d'entreprise intéressés par une solution B2B. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et détaillé, avec des séquences vidéo d'entreprise et une voix off AI calme et autoritaire créée à partir de texte en vidéo à partir d'un script, mettant en avant des fonctionnalités complexes avec des visuels nets issus de la bibliothèque multimédia.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de démonstration d'application mobile amusante et intuitive de 30 secondes pour les utilisateurs quotidiens d'une application d'édition photo simple, servant de vidéo explicative rapide. L'esthétique doit être vibrante et ludique, utilisant des animations pour souligner la facilité d'utilisation, accompagnée de musique légère et de sous-titres générés automatiquement, garantissant un affichage optimal sur diverses plateformes grâce à la capacité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Démonstration d'Application

Créez rapidement des vidéos de démonstration d'application convaincantes pour présenter les fonctionnalités de votre produit et stimuler l'engagement en utilisant des outils d'édition intuitifs et AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre bibliothèque diversifiée de **modèles vidéo** conçus pour les démonstrations d'application, rendant la configuration facile et efficace.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Enregistrez votre écran et votre caméra pour capturer la fonctionnalité de votre application, puis améliorez votre démonstration avec une narration professionnelle en **voix off AI**.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque
Intégrez l'identité de votre marque en utilisant nos contrôles de marque pour **ajouter votre logo**, personnaliser les couleurs et sélectionner les polices pour des vidéos de démonstration d'application cohérentes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Une fois finalisée, **exportez votre vidéo** au format MP4 haute résolution, prête pour un partage sans effort sur les plateformes de médias sociaux populaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration et les Tutoriels d'Application

Améliorez l'intégration des utilisateurs et les présentations de produits en créant des vidéos tutoriels claires et engageantes qui augmentent la compréhension et la rétention avec AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de démonstration d'application engageantes ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de démonstration d'application d'apparence professionnelle grâce à un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez commencer avec des modèles vidéo préconçus et les personnaliser pour présenter dynamiquement les fonctionnalités de votre produit, accélérant ainsi considérablement votre processus créatif.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre ma vidéo de démonstration de produit visuellement attrayante et informative ?

Avec HeyGen, vous pouvez améliorer vos vidéos de démonstration de produit grâce à des voix off AI, des sous-titres générés automatiquement et une riche bibliothèque multimédia incluant des animations. Ces outils créatifs vous aident à raconter une histoire captivante, garantissant que vos visuels et votre narration audio captivent votre audience.

Puis-je personnaliser mes vidéos de démonstration d'application mobile avec une image de marque et les exporter pour diverses plateformes ?

Absolument. HeyGen vous permet d'ajouter facilement votre logo et d'appliquer les couleurs de votre marque à vos vidéos de démonstration d'application mobile, maintenant une image de marque cohérente. Vous pouvez ensuite exporter votre vidéo en haute résolution et la redimensionner pour un partage optimal sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo de démonstration d'application avec AI ?

HeyGen utilise des capacités AI avancées pour simplifier la création d'une vidéo de démonstration d'application, transformant le texte en vidéo avec des avatars AI et générant des voix off AI réalistes à partir de votre script. Ce logiciel de montage vidéo en ligne rationalise les tâches complexes, vous permettant de vous concentrer sur la communication efficace de la valeur de votre application.

