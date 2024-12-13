Créer une Vidéo de Formation Anti-Corruption Rapide et Facile

Renforcez la conformité organisationnelle avec une formation en ligne engageante utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un scénario interactif de 90 secondes conçu pour tous les employés de divers départements, démontrant une formation à la conduite éthique dans une situation commerciale courante. La vidéo doit adopter une approche d'apprentissage basée sur une histoire engageante avec un ton légèrement dramatique mais éducatif. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des personnages diversifiés, rendant les dilemmes moraux compréhensibles et les conséquences claires.
Exemple de Prompt 2
Créez un module d'apprentissage en ligne concis de 45 secondes destiné aux nouveaux employés et aux voyageurs d'affaires internationaux, offrant un aperçu rapide du UK Bribery Act. Le style visuel et audio doit être épuré, direct et moderne, en se concentrant sur les choses à faire et à ne pas faire essentielles. Employez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer les informations critiques de manière claire et efficace, assurant une compréhension immédiate.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation anti-corruption convaincante de 2 minutes pour la haute direction et les chefs de département, conçue pour renforcer la conformité organisationnelle au plus haut niveau. Cette vidéo doit posséder une esthétique cinématographique de style Netflix avec des visuels de haute qualité et une bande sonore sérieuse et motivante. Incorporez les modèles et scènes de HeyGen pour établir un récit sophistiqué et percutant du début à la fin.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo de Formation Anti-Corruption

Créez sans effort des vidéos de formation anti-corruption captivantes et conformes, complètes avec des avatars AI professionnels et un contenu sur mesure, garantissant que votre équipe comprend les directives éthiques cruciales.

1
Step 1
Créez Votre Fondation de Formation
Commencez par sélectionner un "Modèle de Vidéo Anti-Corruption et Anti-Corruption" ou collez votre script. Utilisez le texte à vidéo à partir du script pour générer instantanément des scènes initiales pour votre formation à la conformité.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu avec des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo avec des avatars AI qui délivrent des informations clés sur le "programme de conformité FCPA" et la "formation à la conduite éthique", assurant une livraison percutante.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off Engagantes et des Médias
Élevez votre "vidéo de formation à la conformité" avec une génération de voix off naturelle dans plusieurs langues, rendant les sujets complexes de "conformité organisationnelle" clairs.
4
Step 4
Exportez pour une Formation des Employés Sans Accroc
Finalisez votre vidéo de "formation anti-corruption", en vous assurant que les sous-titres/captions sont inclus pour l'accessibilité. Votre vidéo professionnelle est alors prête pour toute plateforme "d'apprentissage en ligne".

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournissez des Scénarios de Conformité Basés sur des Histoires

Exploitez la narration vidéo alimentée par l'AI pour créer des scénarios anti-corruption réalistes et immersifs, favorisant une compréhension plus profonde et une prise de décision éthique.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation anti-corruption efficaces ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de "formation anti-corruption" captivantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela simplifie la production de contenu de "formation à la conformité" engageant pour vos initiatives "d'apprentissage en ligne".

HeyGen peut-il soutenir une conformité réglementaire spécifique, comme le FCPA ou le UK Bribery Act ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos de "programme de conformité FCPA" robustes et à répondre aux exigences comme le "UK Bribery Act" grâce à des textes à vidéo personnalisables et des "traductions AI". Cela garantit que votre formation à la "conformité organisationnelle" atteint efficacement un public mondial.

Existe-t-il des modèles disponibles pour simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ?

Absolument ! HeyGen propose une variété d'options de "modèles vidéo", y compris des designs spécialisés de "Modèle de Vidéo Anti-Corruption et Anti-Corruption", pour lancer rapidement vos "programmes de formation des employés". Ces modèles, combinés à des contrôles de marque, permettent une création rapide de contenu de conformité professionnel.

Qu'est-ce qui rend la formation à la conformité de HeyGen engageante pour les employés ?

HeyGen améliore la "formation à la conduite éthique" en permettant la création de "cours cinématographiques de style Netflix" avec des avatars AI et des voix off captivantes. Cette approche soutient l'"apprentissage basé sur l'histoire", rendant la "formation en ligne" beaucoup plus captivante que les méthodes traditionnelles.

