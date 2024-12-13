Créez une Vidéo Analytique pour Améliorer la Performance de Votre Contenu

Visualisez les indicateurs d'engagement et suivez le comportement des spectateurs sans effort pour créer un contenu efficace, propulsé par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

324/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment les créateurs de contenu peuvent-ils améliorer la rétention de l'audience ? Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, explorant des stratégies pour augmenter la rétention de l'audience en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être énergique avec des coupes rapides et du texte à l'écran, accompagné d'une bande sonore entraînante et engageante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo concise de 30 secondes de style infographique pour les dirigeants d'entreprise, mettant en avant les indicateurs de performance vidéo cruciaux et simplifiant les données complexes de reporting vidéo à l'aide des Modèles & scènes de HeyGen. Le style visuel doit être élégant et dense en informations, soutenu par une voix off percutante et directe.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo éducative de 60 secondes pour les éducateurs et formateurs axée sur l'analyse efficace des données dans le contenu vidéo, expliquant comment interpréter le comportement des spectateurs. Cette vidéo devrait utiliser la génération de voix off de HeyGen pour un ton calme et explicatif, complété par des exemples clairs à l'écran et une présentation visuelle épurée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Analytique

Transformez vos insights de données en contenu vidéo captivant. Apprenez à exploiter l'AI et les outils créatifs pour présenter clairement les indicateurs clés et engager efficacement votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Narratif de Données
Commencez par rédiger un script clair qui explique vos "analyses vidéo". Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer un contenu vidéo initial à partir de vos insights de données détaillés.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" pour narrer vos conclusions. Intégrez des arrière-plans et des visuels personnalisés pour illustrer clairement vos "indicateurs de performance" clés.
3
Step 3
Ajoutez des Données Visuelles & Branding
Intégrez des graphiques, des diagrammes ou des captures d'écran de vos "indicateurs d'engagement" directement dans votre vidéo. Appliquez des "contrôles de branding" comme votre logo et vos couleurs pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Utilisez le "redimensionnement d'aspect et les exports" pour préparer votre vidéo pour diverses plateformes. Une fois publiée, surveillez son impact pour comprendre la "rétention de l'audience" et informer votre stratégie de contenu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Données Complexes et Améliorez la Compréhension

.

Clarifiez l'analyse de données complexe et le reporting vidéo avec une vidéo propulsée par l'AI, assurant une meilleure compréhension des indicateurs de performance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer un contenu vidéo engageant pour améliorer le comportement des spectateurs ?

HeyGen vous permet de créer un contenu vidéo efficace avec des avatars AI réalistes et des visuels dynamiques. Cet engagement amélioré est crucial pour influencer positivement le comportement des spectateurs et améliorer la rétention globale de l'audience.

HeyGen aide-t-il à créer des vidéos conçues pour expliquer des indicateurs de performance complexes ?

Oui, HeyGen est un excellent outil pour créer des vidéos claires et concises qui expliquent les indicateurs de performance ou présentent des insights de reporting vidéo. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo et les divers modèles pour communiquer efficacement l'analyse de données complexes.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour améliorer la rétention de l'audience dans mon contenu vidéo ?

HeyGen offre des fonctionnalités puissantes de création vidéo comme des avatars AI et une personnalisation de marque pour créer un contenu vidéo hautement soigné et captivant. En produisant des vidéos professionnelles et engageantes, vous pouvez améliorer significativement la rétention de l'audience et le temps de visionnage.

Puis-je utiliser HeyGen pour générer du contenu vidéo pour suivre les indicateurs d'engagement ?

Bien que HeyGen se concentre sur la création vidéo puissante, le contenu de haute qualité que vous générez est parfait pour les plateformes externes afin de suivre les données vidéo et les indicateurs d'engagement. Notre contenu vidéo clair et concis aide à garantir que vos spectateurs comprennent votre message, conduisant à de meilleures données pour l'analyse.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo