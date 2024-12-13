Créer une Vidéo Publicitaire Amazon : Boostez les Ventes avec un Contenu Engagé

Créez des vidéos publicitaires captivantes pour Amazon avec la plateforme intuitive de HeyGen, proposant des modèles personnalisables pour une production rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 15 secondes pour les Sponsored Brands d'un produit domestique durable, destinée aux millennials et à la génération Z soucieux de l'environnement. Utilisez des visuels vibrants et naturalistes avec une musique indie-pop entraînante et exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour mettre en avant rapidement les avantages écologiques du produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo publicitaire informative de 45 secondes démontrant un appareil de cuisine unique, conçu pour les cuisiniers à domicile et les passionnés de gastronomie. Le style visuel doit être lumineux et épuré, accompagné d'une bande sonore acoustique chaleureuse et invitante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une démonstration de produit professionnelle et facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 60 secondes spécifiquement pour créer des publicités vidéo pour un nouveau logiciel éducatif, ciblant les parents et les éducateurs. Présentez des visuels clairs et illustratifs avec une voix off calme et rassurante, en veillant à ce que la publicité soit optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Publicitaire Amazon

Créez efficacement des vidéos publicitaires Amazon captivantes en utilisant notre outil en libre-service, conçu pour vous aider à engager les clients et à augmenter la visibilité des produits avec une qualité professionnelle.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles prêts à l'emploi et personnalisables spécifiquement conçus pour des vidéos publicitaires Amazon engageantes. Notre fonctionnalité de modèles et scènes fournit une base pour démarrer rapidement votre processus créatif.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Produit
Remplissez le modèle choisi avec des images de produit, du texte et des éléments de marque. Utilisez notre bibliothèque de médias/soutien de stock pour améliorer vos visuels et vous assurer que votre publicité reflète fidèlement votre marque, en utilisant des modèles d'image et de texte.
3
Step 3
Créez Votre Script et Voix Off
Développez le récit de votre publicité en saisissant votre script. Notre capacité de génération de voix off vous permet d'ajouter facilement des voix off professionnelles, vous aidant à créer des vidéos pour vos publicités avec un son clair.
4
Step 4
Exportez pour les Campagnes Amazon
Finalisez votre vidéo en examinant l'aperçu et en effectuant les derniers ajustements. Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image pour rendre votre vidéo publicitaire Amazon terminée dans le format optimal pour les campagnes vidéo Sponsored Brands.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en témoignages vidéo puissants et engageants qui renforcent la confiance et stimulent les conversions pour vos produits Amazon.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires Amazon ?

HeyGen est un outil puissant en libre-service qui vous permet de créer rapidement une vidéo publicitaire Amazon. Avec nos modèles prêts à l'emploi et personnalisables, vous pouvez facilement créer des vidéos publicitaires captivantes à partir d'un script en quelques minutes, en utilisant des avatars AI pour donner vie à votre marque.

Quelles fonctionnalités de branding et de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les modèles de vidéos Amazon ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser les modèles avec votre logo, vos couleurs et les médias de notre bibliothèque. Cela garantit que vos modèles de vidéos Amazon et le contenu vidéo des Sponsored Brands s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen prend-il en charge la génération de voix off et l'accessibilité pour les vidéos publicitaires ?

Oui, HeyGen propose une génération de voix off avancée pour améliorer vos vidéos publicitaires avec des voix réalistes. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des légendes, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour un public plus large regardant vos vidéos.

HeyGen peut-il créer divers types de vidéos publicitaires, y compris des publicités display avec vidéo ?

Absolument, le créateur de vidéos polyvalent de HeyGen vous permet de créer des vidéos pour vos publicités dans différents formats, y compris des publicités display dynamiques avec vidéo. Exploitez nos capacités AI et le redimensionnement des formats d'image pour produire un contenu de haute qualité adapté à n'importe quelle plateforme.

