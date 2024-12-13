Créer une Vidéo Publicitaire en Ligne : Créez des Publicités Vidéo Époustouflantes Rapidement
Créez rapidement des publicités vidéo engageantes en utilisant notre éditeur glisser-déposer et des avatars AI captivants pour renforcer la notoriété de votre marque.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo professionnelle et épurée de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu et les agences qui ont besoin d'un créateur de publicités vidéo AI efficace. Avec une esthétique visuelle moderne et une voix off nette, cette vidéo démontrera la puissance des avatars AI de HeyGen et mettra en avant sa capacité de génération de voix off, simplifiant les flux de travail complexes de création de publicités.
Produisez une vidéo persuasive et axée sur le produit de 60 secondes pour les marques de commerce électronique et les chefs de produit. Le style visuel clair, complété par une voix autoritaire, souligne la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent personnaliser vos publicités vidéo. Elle met en avant comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet des visuels riches et comment les sous-titres peuvent être ajoutés pour renforcer votre appel à l'action, assurant un impact maximal.
Créez une vidéo courte dynamique et tendance de 15 secondes pour les startups et les individus promouvant des marques personnelles. Adoptant une sensation générée par l'utilisateur avec une musique de fond populaire, cette suggestion illustre à quel point HeyGen permet facilement aux utilisateurs de redimensionner leurs vidéos grâce au redimensionnement du format d'image et aux exportations, parfait pour différentes plateformes et maximisant la notoriété de la marque sans avoir besoin d'outils complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des vidéos publicitaires performantes en utilisant l'AI, accélérant vos campagnes marketing et générant des résultats.
Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez sans effort des publicités vidéo courtes et engageantes optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer une vidéo publicitaire en ligne efficacement avec HeyGen ?
Avec le créateur de publicités vidéo AI de HeyGen, vous pouvez facilement créer une vidéo publicitaire en ligne en utilisant notre éditeur intuitif glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo. Ajoutez simplement votre script, choisissez parmi divers acteurs AI ou avatars AI, et générez votre publicité vidéo professionnelle en quelques minutes.
Quel type de publicités vidéo puis-je créer avec la plateforme HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer divers types de vidéos publicitaires, y compris des promotions de produits, des vidéos explicatives et des campagnes sur les réseaux sociaux, en utilisant des acteurs AI et des avatars AI. Vous pouvez générer des vidéos courtes adaptées pour des plateformes comme YouTube et Instagram pour renforcer vos efforts marketing et la notoriété de votre marque.
Comment HeyGen aide-t-il à améliorer la notoriété de ma marque grâce aux publicités vidéo ?
HeyGen aide considérablement à développer votre entreprise et à renforcer la notoriété de votre marque en permettant la création rapide de publicités vidéo de haute qualité et engageantes. Notre plateforme vous permet de personnaliser vos publicités vidéo avec des éléments de marque et des messages d'appel à l'action convaincants, assurant que votre marque se démarque sur tous les canaux.
HeyGen peut-il personnaliser mes publicités vidéo pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen simplifie la personnalisation de vos publicités vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec des formats d'image optimisés et des contrôles de marque. Vous pouvez facilement adapter votre contenu pour YouTube, Instagram, Facebook et d'autres canaux, assurant que vos publicités vidéo soient parfaites partout où vous les partagez pour maximiser les conversions.