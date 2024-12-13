Créez facilement une vidéo d'automatisation de flux de travail avec AI
Créez rapidement des vidéos puissantes d'automatisation de flux de travail. Transformez vos scripts en visuels époustouflants grâce à la technologie Texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo convaincante de 90 secondes pour les équipes de vente et les responsables du support client, illustrant le pouvoir transformateur de 'l'automatisation des tâches avec AI' en montrant la mise en œuvre d'une 'réceptionniste AI'. Le style visuel doit être engageant et dynamique, contrastant les anciens processus manuels avec la nouvelle efficacité automatisée, complété par une bande sonore entraînante et informative. Utilisez les 'avatars AI' de HeyGen pour narrer les avantages et les 'sous-titres/légendes' pour l'accessibilité et l'impact.
Développez une vidéo détaillée de 2 minutes ciblant les professionnels des ressources humaines et les responsables des opérations, décrivant 'comment créer un flux de travail' pour les processus 'd'intégration des nouveaux employés' du début à la fin. Employez un style visuel clair et étape par étape avec des graphiques et des enregistrements d'écran, soutenu par une voix rassurante et experte. Exploitez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour structurer le récit et intégrez des séquences pertinentes de la 'bibliothèque de médias/soutien de stock' pour améliorer les exemples visuels.
Concevez une vidéo percutante de 45 secondes pour les agences de marketing et les chefs de projet, mettant en avant comment les 'outils AI pour la productivité' peuvent rationaliser leurs opérations, en démontrant spécifiquement la rapidité de lancement des projets avec des 'modèles prêts à l'emploi'. Le style visuel et audio doit être moderne, rapide et énergique, véhiculant efficacité et innovation. Utilisez la fonctionnalité 'texte-à-vidéo à partir de script' de HeyGen pour une création de contenu rapide et assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le 'redimensionnement & exportation des ratios d'aspect'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation avec la vidéo AI.
Développez des tutoriels d'automatisation de flux de travail convaincants pour renforcer l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Élargissez la portée du contenu éducatif.
Produisez rapidement des tutoriels d'automatisation AI et des modules de cours complets, atteignant efficacement un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'automatisation de flux de travail ?
HeyGen vous permet de créer une vidéo d'automatisation de flux de travail en convertissant des scripts en visuels captivants avec des avatars AI et des voix off. Cela simplifie considérablement le processus, vous aidant à automatiser les tâches avec AI pour un message cohérent à travers vos flux de travail.
Quel type de vidéos d'automatisation de flux de travail puis-je créer avec les modèles de HeyGen ?
HeyGen propose des modèles prêts à l'emploi pour créer diverses vidéos d'automatisation de flux de travail, y compris des tutoriels pour l'intégration de nouveaux employés ou des guides clairs. Ces modèles vous permettent de créer rapidement une vidéo de flux de travail adaptée à vos besoins spécifiques.
HeyGen prend-il en charge les flux de travail d'automatisation AI pour la production vidéo ?
Oui, HeyGen est conçu pour s'intégrer à vos flux de travail d'automatisation AI existants pour la production vidéo. Vous pouvez convertir sans effort des scripts textuels en vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités avancées de texte-à-vidéo, permettant une création de contenu efficace et évolutive pour les tâches.
Comment HeyGen peut-il servir d'outil AI pour la productivité dans la création de vidéos de flux de travail ?
HeyGen agit comme un puissant outil AI pour la productivité en automatisant de nombreux aspects de la création de vidéos de flux de travail. Ses fonctionnalités comme la génération de texte-à-vidéo et les capacités de voix off réduisent considérablement le temps et l'effort requis, facilitant la création de flux de travail d'automatisation.