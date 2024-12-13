créer une vidéo de formation à la politique de dénonciation avec des avatars AI
Transformez des politiques complexes en micro-apprentissages animés engageants pour les employés en utilisant le texte-à-vidéo fluide à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo narrative de 90 secondes pour les managers et les chefs d'équipe, illustrant les meilleures pratiques pour gérer un processus potentiel de dénonciation. Cette vidéo doit présenter des scénarios réalistes en milieu de travail avec un ton audio de soutien et empathique, visant à éduquer sur la procédure appropriée et la confidentialité. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour donner vie à l'histoire détaillée de manière efficace.
Produisez une vidéo de formation à la conformité directe et informative de 45 secondes pour tous les employés, soulignant l'importance et la clarté de notre programme de dénonciation. Le style visuel doit être propre, professionnel et facile à suivre, avec une voix off calme et autoritaire. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour établir un aspect soigné, renforçant les points clés de la politique.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes offrant des conseils rapides sur la manière dont les employés peuvent signaler des préoccupations de manière confidentielle, servant de rappel pour le personnel existant. Le style visuel et audio doit être moderne, rapide et énergique, utilisant des coupes rapides et une voix off confiante pour transmettre efficacement les informations essentielles. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel avec des graphiques et des clips pertinents.

Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez la compréhension et la rétention des politiques de dénonciation critiques par les employés grâce à une formation vidéo engageante alimentée par l'AI.
Développez et déployez rapidement des vidéos de formation à la politique de dénonciation complètes, garantissant que tous les employés reçoivent une instruction cohérente et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo de formation efficace à la politique de dénonciation ?
HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de formation convaincante à la politique de dénonciation en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off en quelques minutes. Cela permet un développement rapide de formations essentielles à la conformité, facilement accessibles pour une formation à la demande.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil engageant pour la formation des employés à la dénonciation ?
HeyGen utilise des avatars AI et des scènes dynamiques pour créer un contenu de micro-apprentissage animé et engageant pour vos employés. Cette approche aide à transmettre des informations complexes sur la formation à la dénonciation à travers des récits clairs, améliorant la compréhension et la rétention pour une formation à la conformité critique.
HeyGen peut-il aider à développer un programme de dénonciation complet grâce à un contenu vidéo cohérent ?
Oui, HeyGen permet aux organisations de fournir de manière cohérente un contenu vidéo de haute qualité pour un programme de dénonciation complet, couvrant des aspects allant des aperçus de la politique aux meilleures pratiques. Utilisez les contrôles de marque et les modèles personnalisables pour garantir que toutes les vidéos de formation, y compris les formations obligatoires et de rappel, s'alignent sur vos normes organisationnelles.
Comment HeyGen aide-t-il à garantir que la formation à la dénonciation s'aligne sur les cadres juridiques et les meilleures pratiques ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la conformité précises et à jour, facilitant la réflexion sur le cadre juridique actuel et les meilleures pratiques établies pour votre programme de dénonciation. Avec des capacités de texte-à-vidéo et des mises à jour faciles, les organisations peuvent rapidement adapter le contenu aux nouveaux développements juridiques et maintenir des conseils pratiques pour les employés.