Comment créer une vidéo de bienvenue pour les nouveaux employés

Établissez le ton parfait et améliorez la rétention d'informations pour les nouvelles recrues avec des vidéos de formation personnalisées, facilement générées à partir de votre script vidéo en utilisant HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo concise de 60 secondes pour les nouvelles recrues qui décrit clairement les aspects clés du processus d'intégration. Utilisez un style visuel et audio moderne et informatif pour présenter efficacement les informations essentielles, en exploitant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour garantir une livraison précise et professionnelle du script vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo personnalisée de 30 secondes pour l'intégration des employés visant à faire en sorte que les nouveaux membres de l'équipe se sentent vraiment bienvenus et connectés. Cette vidéo chaleureuse et inspirante doit inclure des salutations personnalisées des chefs d'équipe, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter des messages audio authentiques et personnalisés qui renforcent l'engagement des employés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration informative mais visuellement attrayante de 50 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur les politiques et avantages clés de l'entreprise. Utilisez une esthétique élégante et professionnelle avec des transitions dynamiques, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une production de haute qualité qui simplifie les informations complexes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer une vidéo de bienvenue pour les nouveaux employés

Rationalisez votre intégration des nouvelles recrues et faites une première impression durable avec des vidéos de bienvenue personnalisées qui engagent et informent votre équipe.

1
Step 1
Créez le script de votre vidéo de bienvenue
Rédigez un script convaincant ou utilisez un modèle pour structurer votre message. Ensuite, transformez votre texte en une vidéo dynamique avec des avatars AI ou vos propres séquences en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez les éléments de marque de votre entreprise
Renforcez l'identité de votre entreprise en ajoutant votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour vous assurer que votre vidéo s'aligne parfaitement avec la culture de votre entreprise.
3
Step 3
Sélectionnez des visuels et des voix off engageants
Améliorez la clarté et l'engagement en sélectionnant de la musique de fond, des médias de stock et des voix off professionnelles. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir un message clair et accueillant pour vos nouvelles recrues.
4
Step 4
Exportez et partagez avec les nouvelles recrues
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité et partagez-la via vos canaux de communication préférés. HeyGen prend en charge divers redimensionnements et exportations de formats d'aspect pour une distribution fluide dans votre processus d'intégration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer les nouvelles recrues et favoriser la culture d'entreprise

Créez des vidéos de bienvenue convaincantes qui inspirent les nouveaux membres de l'équipe et communiquent efficacement la culture et les valeurs uniques de votre entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes et personnalisées pour les employés en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de votre script existant. Cela simplifie votre processus d'intégration et aide les nouveaux employés à se connecter à la culture de votre entreprise dès le premier jour.

Puis-je personnaliser les vidéos de bienvenue pour les nouveaux employés avec notre marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans des vidéos d'intégration personnalisées pour les employés. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos et une riche bibliothèque multimédia pour vous aligner sur la culture unique de votre entreprise.

Quelle est la manière la plus simple de créer une vidéo pour les nouvelles recrues ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de haute qualité pour les nouvelles recrues grâce à son créateur de vidéos AI. Il vous suffit d'entrer votre script vidéo, et les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen produiront un contenu de qualité professionnelle de manière efficace, réduisant considérablement votre temps de production.

Comment les avatars AI améliorent-ils l'expérience des vidéos de bienvenue pour les employés ?

Les avatars AI dans HeyGen apportent une touche humaine dynamique et cohérente à vos vidéos de bienvenue pour les employés sans avoir besoin de tournage traditionnel. Cela garantit que chaque nouvel employé reçoit une introduction de haute qualité et engageante qui reflète le professionnalisme de votre entreprise et améliore la rétention d'informations.

