Créez facilement des vidéos de démonstration de produit professionnelles avec un contenu engageant et une génération de voix off cristalline pour mettre en avant vos caractéristiques clés.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel vidéo convivial de 60 secondes en tant que guide de création de vidéo de démonstration de produit, spécifiquement pour les propriétaires de petites entreprises désireux de développer leur présence en ligne. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et accessible étape par étape avec une musique de fond entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création et incluez des sous-titres clairs pour une clarté et une portée maximales, mettant en valeur le design réfléchi de votre produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de logiciel dynamique de 30 secondes pour les professionnels avertis en technologie et occupés qui évaluent de nouveaux outils, en mettant en avant ses caractéristiques et avantages principaux. La vidéo doit être rapide et percutante, utilisant des graphismes nets et un avatar AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière concise. Assurez-vous que le résultat final est optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect pour un partage immédiat.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo créative de 50 secondes démontrant comment créer efficacement une vidéo de démonstration de logiciel, destinée aux équipes marketing axées sur l'augmentation de la notoriété de la marque et de l'engagement sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être riche et narratif, incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Utilisez le texte en vidéo à partir du script pour guider les spectateurs tout au long du processus, aboutissant à une pièce accrocheuse et informative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Démonstration de Site Web

Créez rapidement et efficacement des vidéos de démonstration de site web professionnelles et engageantes pour mettre en avant les caractéristiques et avantages de votre produit.

1
Step 1
Enregistrez Votre Contenu
Capturez la fonctionnalité et le parcours utilisateur de votre site web directement à l'aide de l'enregistreur d'écran et de caméra intégré, ou téléchargez vos médias existants.
2
Step 2
Appliquez une Personnalisation de Marque
Améliorez l'aspect professionnel de votre démonstration en incorporant le logo, les couleurs et les polices de votre marque à l'aide des contrôles de personnalisation intégrés.
3
Step 3
Ajoutez des Narrations Engagantes
Générez une voix off AI à partir de votre script pour fournir une narration claire et professionnelle, ou utilisez le générateur de sous-titres pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Facilement
Produisez votre vidéo de démonstration finale en MP4 haute résolution, puis partagez-la facilement sur les réseaux sociaux ou intégrez-la sur votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Publicités de Démonstration de Site Web à Fort Impact

Exploitez l'AI pour créer des publicités vidéo convaincantes et performantes à partir de vos démonstrations de site web, augmentant efficacement le trafic et les conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de démonstration de produit engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de démonstration de produit au look professionnel. Profitez de modèles vidéo intuitifs, de la génération de voix off AI et d'options de personnalisation de marque pour mettre en valeur efficacement les caractéristiques uniques de votre produit, rendant vos vidéos de démonstration vraiment remarquables.

HeyGen propose-t-il des outils pour réaliser des vidéos de démonstration de site web complètes ?

Absolument, HeyGen offre des capacités d'enregistrement d'écran robustes pour capturer la fonctionnalité de votre site web ou des vidéos de démonstration de logiciel. Améliorez vos vidéos de démonstration de site web avec une voix off AI, des sous-titres automatiques et exportez en haute résolution pour une présentation soignée.

Quelles options de personnalisation de marque sont disponibles pour mes vidéos de démonstration dans HeyGen ?

HeyGen permet une personnalisation étendue avec des fonctionnalités de kit de marque, vous permettant d'appliquer les logos, couleurs et polices de votre marque de manière fluide. Cela garantit que vos vidéos de démonstration maintiennent une identité de marque cohérente pour le partage sur les réseaux sociaux et les efforts de marketing plus larges.

HeyGen peut-il simplifier le processus de montage vidéo pour créer des vidéos de démonstration dynamiques ?

Oui, HeyGen simplifie le montage vidéo avec son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses puissantes fonctionnalités AI. Ajoutez rapidement du texte, des transitions, des animations et générez des sous-titres en quelques secondes, rationalisant la création de toutes vos vidéos de démonstration.

